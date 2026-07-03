Hrvatski trener secirao poraz bez uljepšavanja: 'Sudac je nakaradan, ali ovo se mora reći'

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva porazom od Portugala u Torontu.

Vatreni su poveli u 53. minuti golom Ivana Perišića, no Portugal se vratio preko Cristiana Ronalda iz kaznenog udarca u 68. minuti. Pobjedu i prolaz dalje Portugalcima donio je Gonçalo Ramos pogotkom u 94. minuti.

Utakmica je bila izjednačena u prvom dijelu, uz nekoliko prilika na obje strane, ali je Portugal imao veći posjed i češće prijetio ubačajima. Hrvatska je najbolju šansu imala preko Budimira na početku susreta, dok je Portugal zaprijetio preko Bruna Fernandesa i Rafaela Leãa.

U nastavku je Hrvatska došla do vodstva nakon oduzete lopte Matanovića i precizne akcije u kojoj je Perišić ostao sam na drugoj vratnici. Portugal je ubrzo odgovorio, a ključni trenutak bio je jedanaesterac nakon intervencije VAR-a.

Do kraja susreta Hrvatska je imala nekoliko velikih prilika preko Kovačića, Matanovića i Pašalića, ali je vratar Diogo Costa sačuvao portugalsku mrežu. U samoj završnici Gvardiol je zabio, no pogodak je poništen zbog zaleđa u začetku akcije. Mi smo razgovarali s hrvatskim trenerom Igorom Pamićem koji nam je dao svoje mišljenje o igri Hrvatske, budućnosti reprezentacije, ali i odlukama suca o kojim priča nogometni svijet.

Za početak kako ste vi vidjeli utakmicu s ovim tužnim krajem?

Ovaj puta možemo žaliti. Bilo je jako sramežljivo prvo poluvrijeme, a Portugal nije bio baš raspoložen i rastrčan i tu mi je žao što nismo bili hrabriji. Branili smo se plitko, ali to ne bi bio problem da je to funkcioniralo, no nije. Tu računamo i individualnu kvalitetu protivnika. Međutim, nisam vidio motivaciju kod njih i ono što je vrlo bitno, oni u otvaranju igraju s igračem manje, bez Ronalda. Čovjek je hodao po terenu. To smo morali bolje iskoristiti.

Što se dogodilo na poluvremenu?

Očigledno je da je na poluvremenu reakcija došla. Bili smo puno otvoreniji i hrabriji, a istovremeno smo puno manje pustili Portugalu nego prvo poluvrijeme. Tako da nam može biti žao da takav Portugal nismo prošli. Oni nisu momčad, igraju cijelo vrijeme na individualnu kvalitetu. Oni su momčad kojoj je najlakše doći u situacije jer se Ronaldo i Leao ne vraćaju, i to smo počeli koristiti. Milimetri su nas dijelili od golova. Mislim da smo u prvom poluvremenu izgubili utakmicu.

Kako komentirate odluke suca?

O odlukama suca će se još dugo diskutirati. Pitanje je što bi bilo da je bilo u kontra smjeru. Ako ćemo iskreno, obje ruke Vlašića su bile na igraču koji je bio na lopti. Nemamo tu što previše plakati. To je bila loša reakcija u fazi prekida. Sudac ima sve argumente da ga sudi i sudio ga je. Ako je Matanović dirao loptu to je zaleđe, ako nije onda nije, no tehnologija je rekla da je. Međutim, ja se ne bih držao te dvije situacije. Od prve minute je ovo bilo nakaradno suđenje, to je mene više iziritiralo. Nije nam dao igrat i natjerao nas je na nervozu. Svaka odluka je bila diskutabilna i sve je išlo u njihovu korist. Normalno da su dečki bili frustrirani, a sudac katastrofalan.

Što će biti s Dalićem i Modrićem nakon ovog SP-a?

Što god da se dogodi s Dalićem i Modrićem mi se možemo samo zahvaliti. Dogodilo se toliko lijepoga s njima da je to jedna epizoda kojoj nema kraja sreći. Luki je ovo zadnje vjerojatno natjecanje i to tako mora biti. Ako bi se mene pitalo, Dalić bi dobio novi ugovor. On nas je toliko zadužio da ako on to želi onda ga mora i dobiti. Druga stvar je ako ne želi.