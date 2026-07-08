Stigli su rezultati ankete, čitatelji Net.hr-a nemaju dileme oko novog izbornika Vatrenih

Zlatko Dalić od srijede više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

Pred Hrvatskom je težak izbor Dalićevog nasljednika, u anketi Net.hr-a čitatelji su odgovorili tko treba biti novi izbornik Vatrenih. U nastavku donosimo rezultate zabilježene za vrijeme objave ovog teksta.

Foto: net.hr

Napominjemo da možete nastaviti s vašim glasovima za novog izbornika:

Tko treba biti novi izbornik Vatrenih? Slaven Bilić Ivica Olić Vedran Ćorluka Sergej Jakirović Nenad Bjelica Igor Tudor Luka Modrić Netko drugi

Slaven Bilić na čelu kolone

Uvjerljivo najveću podršku osvojio je bivši izbornik Slaven Bilić, koji je prikupio 37 posto glasova čitatelja. Bilić je reprezentaciju vodio od 2006. do 2012. godine. Zaslužan je za promociju Luke Modrića, Vedrana Ćorluke i Eduarda da Silve u A momčad. Hrvatska je pod Bilićem pobijedila Englesku na Wembleyu, ali i ispala s Eura 2008 u traumatičnim produžecima protiv Turske.

Na drugom mjestu našao se Luka Modrić s 18 posto glasova. Iako još uvijek nije završio igračku karijeru, dio navijača očito vjeruje da bi dugogodišnji kapetan reprezentacije i jedina 'Zlatna lopta' na ovim prostorima, jednog dana mogla biti pravo rješenje i na izborničkoj funkciji.

Treći po broju glasova je Nenad Bjelica, koji je osvojio 12 posto. Iskusni hrvatski trener godinama se spominje među potencijalnim kandidatima za klupu reprezentacije, a čitatelji Net.hr-a svrstali su ga među najozbiljnije opcije.

Bivši reprezentativac i aktualni član stručnog stožera Ivica Olić dobio je podršku 10 posto sudionika ankete, dok je devet posto glasova pripalo odgovoru "Netko drugi", što pokazuje da dio navijača priželjkuje neko sasvim novo rješenje.

Na petom mjestu završio je Sergej Jakirović s osam posto glasova, dok je Vedran Ćorluka osvojio četiri posto. Najmanju podršku među ponuđenim kandidatima dobio je Igor Tudor, za kojeg su glasala tri posto čitatelja.

U anketi je ukupno dosad sudjelovalo 8582 čitatelja Net.hr-a, a rezultati pokazuju da navijači imaju jasnog favorita. Hoće li upravo netko od ponuđenih kandidata doista naslijediti Zlatka Dalića na klupi hrvatske reprezentacije, odlučit će Hrvatski nogometni savez u narednom razdoblju.