Poznato koga je predlagao Dalić, ali Kustić ga neće poslušati: Novi izbornik već kroz par dana?

Zlatko Dalić je na dugo očekivanom sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije sada je postao prošlost, a prvo pitanje koje se postavlja je naravno - Tko će biti novi izbornik?

Iako je opcija da izbornik mlade reprezentacije logično naslijedi izbornika A momčadi, postojala i kod nas, čini se kako je HNS odlučio krenuti drugim putem. Ivica Olić je, na kraju krajeva i bio Dalićev pomćnik, ali kako piše Germanijak, prevladalo je mišljenje da ne bi bilo dobro Olića tako brzo potrošiti. Jer što ako loše krene u Ligi nacija, u kojoj naši već u rujnu i listopadu igraju, osim protiv Češke, dvije utakmice sa Španjolskom i jednu s Engleskom. Pritom se i U21 bori za Euro i tu bi moglo doći do 'potresa' na više razina.

Stoga je nakon Dalićeva odlaska definitivno u HNS-u većinski prevladala ideja - Slaven Bilić i on je u ovom trenutku prvi kandidat. Tu više nema nikakvih dvojbi, ako ih je i bilo.

Tko treba biti novi izbornik Vatrenih? Slaven Bilić Ivica Olić Vedran Ćorluka Sergej Jakirović Nenad Bjelica Igor Tudor Luka Modrić Netko drugi

Bilić je već i ranije iz Hiltona dobivao signale da bi mogao biti Dalićev nasljednik, zbog toga je i odbijao neke ponude drugih reprezentacija, no, Dalić je odugovlačio s odlukom pa je i Bilićev povratak na klupu doveden u pitanje.

Zato iz Saveza, osim tih 'migova' da bi nešto moglo biti, nije bilo konkretnih razgovora s Bilićem, o njegovoj ideji, razmišljanjima oko budućnosti reprezentacije, o uvjetima, novcu, članovima stožera... Ti razgovori tek sad kreću, ali s više strana došle su informacije da nikakvih problema ne bi trebalo biti, ne očekuju se neke 'smetnje na vezama', štoviše, očekuje se da će se HNS i Bilić vrlo brzo dogovoriti oko svega. I da bismo uskoro, možda i do kraja tjedna, mogli dobiti novog izbornika.

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.