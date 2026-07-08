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Sve Dalićeve najveće pobjede: Prisjetite se suza radosnica i ponosa u eri koja se ne zaboravlja

Sve Dalićeve najveće pobjede: Prisjetite se suza radosnica i ponosa u eri koja se ne zaboravlja
Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP/Profimedia
9. listopada 2017. godine, Kijev, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Ukrajina - Hrvatska 0-2 / Pobjeda kojom je sve počelo. Da nije bilo nje, ništa se u vezi Dalića i Hrvatske ne bi ni dogodilo
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Zlatko Dalić je na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

"Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no... vrijeme je", rekao je Dalić, a mi smo se prisjetili kako su se kronološki redale njegove najveće pobjede koje će zauvijek ostati upisane zlatnim slovima u povijesti hrvatskog nogometa. 

8.7.2026.
15:38
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
Zlatko DalićHrvatska ReprezentacijaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Pobjede
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