Nikad ga u životu nismo ovakvog vidjeli: Pogledajte proslavu Messija koja se ne zaboravlja

Nogometaši Argentine, aktualni svjetski prvaci, čudesnim su preokretom izborili prolaz u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, svladali su Egipat u Atlanti s 3-2 (0-1) premda su gubili 0-2 do 79. minute.

Muke u nokaut fazi za Argentinu se nastavljaju, ali i drugi put sa sretnim krajem. U šesnaestini finala Argentina je s 3-2 pobijedila Zelenortsku Republiku nakon produžetaka, a ovaj put je nadjačala Egipat istim rezultatom iako je gubila 0-2.

Egipćani su poveli u 15. minuti golom Yassera Ibrahima, dok samo šest minuta kasnije Lionel Messi nije realizirao jedanaesterac. Njegov je udarac obranio egipatski vratar Shobeir. U 67. minuti Egipat je povećao prednost na 2-0, nakon kontranapada i gola kojeg je dao Mostafa Ziko.

U samoj završnici Argentina se brzopotezno vratila. Prvo je Cristian Romero smanjio u 79., dok je u 84. minuti Messi bio strijelac za 2-2. Potpuni se preokret dogodio u 92. minuti, a argentinski junak bio je Enzo Fernandez, strijelac za konačnih 3-2. Messi je postigao osmi gol na ovom SP-u, odnosno, ukupno 21. u povijesti na svjetskim prvenstvima.

Tvrdo se i posve ravnopravno igralo na početku susreta, a trenutak iz 15. minute promijenio je daljnji tijek. Tada je nenadano Egipat došao u vodstvo kada je dobar ubačaj Attije u pogodak pretvorio Ibrahim zakucavši loptu glavom u argentinsku mrežu.

Odmah je mogla Argentina izjednačiti jer je u 21. minuti dosuđen jedanaesterac nakon starta na Tagliaficu. Protiv Austrije u skupini Messi nije realizirao jedanaesterac, a sve je ponovljeno i ovaj put u Atlanti. Messijev je udarac ukrotio egipatski vratar Shobeir te je zadržao minimalno vodstvo svoje reprezentacije.

🥺 Lionel Messi after the game. pic.twitter.com/kbEwlyBzCj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Rezultatski zaostatak dodatno je prisilio Argentince da žešće i intenzivnije nižu napade te pokušaju se što prije vratiti u igru. Uglavnom se cijelo vrijeme igralo na egipatskoj polovici premda je afrička reprezentacija znala biti itekako neugodna u svojim brzim naletima prema argentinskom golmanu Emilianu Martinezu.

U 28. minuti je Mac Allister imao dobru šansu za 1-1, ali je i tada na pravom mjestu stajao egipatski golman. Minusu kasnije je blokiran udarac Fernandeza, dok je Messi u 31. iz slobodnog udarca opasno zaprijetio, ali je lopta tek liznula vratnicu.

Najbolju šansu nakon udarca s bijele točke Argentina je imala u 39. minuti. Nakon lijepe akcije Paredesa i Tagliafica pucao je Alvarez, ali je i tu prijetnju zaustavio Shobeir. Pred kraj prvog poluvremena još je jednom pokušao Alvarez, ali je njegov udarac s vrha šesnaesterca otišao preko grede.

Od starta drugog poluvremena nastavljena je dominacija Argentinaca, ali bez konkretnih prilika, do 58. minute kada je bljesnuo odličan kontranapad Egipta. Hassan je briljantno pretrčao pola terena uz jedan odličan dribling. Akciju je potom nastavio Salah briljantnom asistencijom, a Ziko je pogodio za 2-0. Međutim, sudac Letexier je poništio pogodak zbog prekršaja na začetku akcije, koji se dogodio kraj korner zastavice na egipatskom dijelu terena.

Nitko i ništa nije mogao zaustaviti situaciju u 67. minuti kada su se ponovno egipatski igrači sjurili prema Martinezu. Salah je pokrenuo kontranapad, a potom je Hassan odlično poslao povratnu loptu na koju je natrčao Ziko i još jednom zabio, ovaj put za definitivnih 2-0.

🥺🇦🇷 Lionel Messi after the game. pic.twitter.com/fPcdQTIXxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Nada se za Argentinu pojavila u 79. minuti kada je na asistenciju Messija glavom za 1-2 pogodio Romero. Uslijedili su argentinski napadi u valovima. U 82. je Messi u slalomu utrčao u suparnički šesnaesterac te je poslao loptu za Lautara Martineza koji je pucao pored vratnice.

Argentinski naleti isplatili su se u 84. minuti, a Messi je pogodio za 2-2. Njegov je udarac dirao egipatski vratar, ali se lopta odbila pod gredu za izjednačenje. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti. Šansu je prvo imao Egipat, ali po izgubljenoj lopti krenuo je kontranapad Argentinaca. S desne strane dugi je ubačaj poslao Martinez, a loptu je dočekao Fernandez i glavom pogodio suprotni kut egipatskih vrata za 3-2.

Sve do kraja trajala je silna nervoza na travnjaku. Egipćani su bili ljuti na prethodne brojne sudačke odluke, a Argentina je mirno sačuvala vodstvo i privela dvoboj kraju.