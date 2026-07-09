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Stigao poziv koji se čekao: Modrić je prelomio, evo u kojem klubu nastavlja karijeru

Stigao poziv koji se čekao: Modrić je prelomio, evo u kojem klubu nastavlja karijeru
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Foto: Marco Canoniero/Alamy/Profimedia

Modriću je ugovor s Milanom istekao 30. lipnja i trenutno je slobodan igrač

9.7.2026.
16:21
M.G.Antonela Ištvan
Marco Canoniero/Alamy/Profimedia
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Kraj je neizvjesnosti oko klupske budućnosti Luke Modrića. Talijanska Gazzetta dello Sport objavila je da je vlasnik Milana Gerry Cardinale nazvao Luku i rekao mu da u njemu vidi ključnog igrača, a poziv je uputio i novi trener Ruben Amorim koji mu je predstavio projekt. Nakon tih poziva sve upućuje na to da će Modrić i sljedeće sezone nositi dres Rossonera.

Modrić je u Milan stigao na početku prošloga ljeta i potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu, no njegova budućnost na San Siru postala je neizvjesna nakon što Rossoneri nisu uspjeli izboriti plasman u Ligu prvaka. Nakon tog razočaranja nije se vjerovalo da će Luka produljiti ugovor, a pojavile su se razne glasine o njegovoj budućnosti. Spominjao se povratak u zagrebački Dinamo, ali i da će odlučiti prekinuti nogometnu karijeru.

No, čini se da je odlučio ostati u Italiji i još jednu sezonu odigrati u crno-crvenom dresu.

Promijenjena uloga i novi izazov

Modrićev drugi boravak na San Siru bit će značajno drugačiji. Pod vodstvom Portugalca Amorima, koji preferira znatno ofenzivniji i zahtjevniji nogomet od prethodnika Maxa Allegrija, Lukina će se uloga prilagoditi. Ne očekuje se da s četrdeset godina igra svaku minutu, kao što je to često bio slučaj prošle sezone kada je skupio čak 2.788 minuta samo u prvenstvu. Plan je da ga Amorim koristi strateški, u ključnim utakmicama i trenucima kada njegova vizija i iskustvo mogu donijeti prevagu. Ponekad će ulaziti s klupe u zadnjih pola sata, a ponekad započeti utakmicu uz raniju izmjenu kako bi sačuvao svježinu za gust raspored koji uključuje i Europsku ligu.

Iako je opcija automatskog produženja ugovora istekla 30. lipnja, čime je Modrić tehnički postao slobodan igrač, obostrana želja za nastavkom suradnje je neupitna. Na odluku su utjecali i privatni razlozi, ponajviše činjenica da se obitelj odlično snašla u Milanu, a kći Ema igra za Milanovu U-13 ekipu. Iako je prvotno imao dvojbi zbog izostanka Lige prvaka, sada ga motivira izazov da s Rossonerima pokuša osvojiti Europsku ligu i vratiti klub u europsku elitu. Iako konačni potpis još nije stavljen, sve upućuje na to da ćemo čaroliju Luke Modrića na talijanskim travnjacima gledati još jednu sezonu.

Luka ModrićMilanUgovorSerie A
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