Od mrcvarenja Irana do utučenog Egipta, a tek ono 'zaleđe' Vatrenih: Je li nogomet mrtav?

Golovi Egipta slavili su se i na ruševinama Gaze, ali preko sto milijuna Egipćana do kraja utakmice bilo je utučeno. S 2:0 do ispadanja, uz poništeni gol i nedosuđeni penal, ogorčenje je bilo golemo.

"Sudac je kriv što smo izgubili utakmicu, bila su dva gola, ne znam što reći", rekao je Khaled Kamal, koji je ispadanje reprezentacije pratio na ulicama Kaira.

Poništen je gol zbog faula na drugom kraju terena. Egipat se odmah žalio, tražio da se suca izbaci s prvenstva, ljutiti izbornik čak je rekao da ostatak turnira neće ni gledati. "Rezultat i ono što se događalo na terenu bili su daleko od onog fair playa o kojem govori FIFA. Danas nije bilo ni poštovanja ni sportskog duha", izjavio je Hossam Hassan.

Sve što je bilo, bilo je da bi Leo Messi i branitelji naslova išli dalje, komentar je mnogih svjetskih medija. Ako se takav faul sudi, nije čudo da svi vjeruju u urote da se namješta prolaz za Argentinu, komentar je i legendarnog Alana Shearera.

S time se slaže i naš bivši međunarodni sudac i kontrolor suđenja Ivica Modrić. "Taj sudac je tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana napadnut s prijetnjama, morao je pogasiti društvene mreže i zapravo ga je taj VAR sudac doveo, kao i u svim ovim prethodnim situacijama koje možemo komentirati, u neugodnu situaciju. Dakle, postavlja se ponovno pitanje kako VAR djeluje na ovom Svjetskom prvenstvu", ističe Modrić.

Nikad više poništenih golova 'malih' reprezentacija

Poništeno je nikad više golova mahom na štetu manjih reprezentacija. Kao jedna od najspornijih situacija ostaje i poništeni gol Gvardiola protiv Portugala, VAR je ustanovio ofsajd Matanovića zbog kontakta lopte s kosom. Da je VAR ubio čar neki dan je rekao i Božo Sušec.

"Primjena VAR-a je, da ne biram puno riječi, katastrofa. Ovisno kome se sudi, što ostaje. Isto mislim da postoje mali i veliki. Mi smo mali", rekao je Sušec.

Ipak, i ona tri žuta kartona Joeu Šimuniću bila su na Svjetskom prvenstvu. Sudačkih grešaka na Mundijalu bilo je i prije.

"Što su 2002. napravili Španjolskoj i Italiji, kako se kralo u povijesti, kakvi ofsajdi su suđeni i nisu suđeni '86., '90. i '94. Dakle, povijest Svjetskih prvenstava je povijest apsolutno neizgovorljivo velikih sudačkih previda i krađa", podsjeća sportski komentator Ivan Ivković.

S te strane, suci ističu da je VAR upravo i uveden kako bi se previdi i krađe eliminirali. "Postignut pogodak s rukom, nesportsko ponašanje, udaranje, pljuvanje, guranje s dvije ruke, bacanje na pod. Međutim, ovakve situacije gdje se VAR javlja kod nekakvih marginalnih gaženja ili kod, recimo, dodira lopte i kose, gdje nema nikakvih utjecaja, onda se gubit smisao i bit nogometne igre kakva ona jest", kaže Ivica Modrić.

Nepravde i izvan terena

Ali ovoga puta nepravdi ima i izvan terena. Za početak nezabilježena situacija da se zemlji domaćinu suspendira crveni karton jer to od šefa FIFA-e traži predsjednik. Koji to otvoreno priznaje.

"Sve što sam napravio jest da sam tražio provjeru jer nisam mislio da je prekršaj. I, znate, ja sam dobar u tome", rekao je Donald Trump. "Njegova intervencija u odluke oko suđenja je abnormalna svinjarija, ali to nema veze sa svim ovim drugim o čemu se razgovara", ističe Ivković.

Ne samo da su Iranu poništili gol koji bi ih prvi put ikad odveo u nokaut-fazu, morali su boraviti u Meksiku, u Ameriku su smjeli samo na utakmice. Ganskim navijačima odbijeno je 90 posto viza. Somalijca Omara Artana, lani najboljeg suca Afrike, vratili su s aerodroma u Miamiju, bez konkretnog razloga.

"Opustite se, odmorite se. Radimo na svemu, pokušavamo sve riješiti", odgovarao je na kritike i pozive na odgovornost Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e, još prije nego je Mundijal i počeo.

Ipak, osim hydration breaka, osmišljenog da se pusti više reklama, prvenstvo je donijelo i neke dobre promjene na terenu. "Pravilo da se zamjena mora napraviti u 10 sekundi, pravilo da se aut mora izvesti u pet sekundi, pravilo da igrač koji ostane ležati bez prekršaja mora minutu biti vani. Dakle, uvedena su neka odlična pravila zbog čega sada nemamo ležanja i krađe vremena na kraju utakmice", ističe Ivan Ivković.

A kako nam VAR ionako sigurno ostaje, treba samo raditi na boljoj primjeni. Jer, recimo, Maradoninu "božju ruku" tehnologija ne može previdjeti. Takve greške više nikad ne bi smjele odlučiti novog prvaka.