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Egipatski izbornik napravio potez o kojem svi pričaju nakon poraza od Argentine

Egipatski izbornik napravio potez o kojem svi pričaju nakon poraza od Argentine
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Foto: Buda Mendes/Getty images/Profimedia

Posebnu pažnju privukao je potez izbornika Hossama Hassana

7.7.2026.
22:49
Sportski.net
Buda Mendes/Getty images/Profimedia
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Argentina je nakon velikog preokreta svladala Egipat 3:2 i izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Egipćani su imali prednost 2:0, ali branitelji naslova u završnici su zabili čak tri pogotka i okrenuli susret.

Najviše se nakon utakmice pričalo o suđenju. Egipatski igrači i stručni stožer tvrdili su da su oštećeni, posebno kod situacije prije pobjedničkog gola Enza Fernándeza. Smatrali su da je Mohamed Salah prekršen u kaznenom prostoru, no sudac François Letexier nije pokazao na bijelu točku.

Posebnu pažnju privukao je potez izbornika Hossama Hassana, koji je tijekom prosvjeda pokazivao prekrižene ruke, simbol koji FIFA koristi za prijavu rasističkih incidenata. Nije poznato zbog čega je napravio tu gestu, a sudac mu je zbog prigovora pokazao žuti karton.

Hassan je nakon utakmice poručio da Egipat nije imao pošten tretman te izrazio nezadovoljstvo odlukama sudačke ekipe.

EgipatArgentinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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