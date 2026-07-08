Sudac koji je razbjesnio Egipat ugasio Instagram, a sada traže njegov hitan izgon sa SP-a

Rasprave o suđenju u utakmicama Argentine gotovo su redovita pojava na velikim natjecanjima, a nakon dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Egipta u središtu pozornosti našao se francuski sudac François Letexier. Njegove odluke izazvale su burne reakcije Egipćana, koji smatraju da su upravo sudačke pogreške presudile njihovoj eliminaciji iz natjecanja.

Koliko je situacija eskalirala najbolje pokazuje činjenica da je Letexier najprije ograničio komentare na svom Instagram profilu, a zatim u potpunosti deaktivirao račun nakon vala kritika i uvreda koje su uslijedile poslije utakmice.

Kako navodi BBC, Egipatski nogometni savez (EFA) službeno je podnio pritužbu FIFA-i te zatražio detaljnu istragu rada francuskog suca i cijelog sudačkog tima, uključujući VAR sobu. U priopćenju koje je potpisao predsjednik Saveza Hany Abou Rida navodi se kako su "ozbiljne sudačke pogreške i dvostruki kriteriji" izravno utjecali na ishod susreta te rezultirali ispadanjem Egipta sa Svjetskog prvenstva.

Posebno su zatražili da se Letexier i njegovi pomoćnici udalje s ostatka turnira nakon provedene istrage, tvrdeći kako su ključne odluke donesene na štetu njihove reprezentacije.

Sporni trenuci obilježili utakmicu

Prva velika odluka stigla je već u 19. minuti kada je Haissem Hassan srušio Nicolása Tagliafica u kaznenom prostoru, a Letexier bez oklijevanja pokazao na bijelu točku. Lionel Messi preuzeo je odgovornost, no njegov udarac obranio je egipatski vratar Mostafa Shobeir.

Iako taj jedanaesterac nije bio najveći predmet rasprava, Egipćani smatraju da je upravo tada postavljen kriterij koji kasnije nije bio jednako primijenjen na obje strane.

Nedugo prije toga Mohamed Salah tražio je prekršaj nakon kontakta s Leandrom Paredesom na rubu argentinskog šesnaesterca, no sudac je pustio igru. Upravo taj detalj Egipat kasnije je isticao kao primjer neujednačenog kriterija.

VAR poništio pogodak koji je mogao riješiti utakmicu

Najveća kontroverza dogodila se u 58. minuti. Egipat je preko Mostafe Zika zatresao mrežu za vodstvo od 2:0 nakon brze kontre u kojoj su sudjelovali Haissem Hassan i Salah. Ipak, pogodak nije priznat.

VAR je pozvao Letexiera da pregleda snimku zbog situacije koja se dogodila znatno ranije u istoj akciji. Nakon pregleda zaključeno je da je Marwan Attia u začetku napada povukao Lisandra Martíneza za dres te mu pritom stao na stopalo, zbog čega je pogodak poništen.

Prema pravilima, VAR ima pravo pregledati prekršaj napadačke momčadi tijekom akcije koja završava pogotkom, no upravo je vremenski razmak izazvao najveće negodovanje. Egipćani tvrde da je riječ o situaciji koja se dogodila više od pola minute prije gola te smatraju da je VAR otišao predaleko u potrazi za razlogom da poništi njihov pogodak.

Dvostruki kriteriji u završnici?

Dodatni bijes izazvala je završnica susreta. Egipat je tražio kazneni udarac nakon što je, prema njihovom mišljenju, Alexis Mac Allister povukao Hamdyja Fathyja u kaznenom prostoru. Ni sudac ni VAR nisu reagirali.

Samo nekoliko trenutaka kasnije Argentina je krenula u kontranapad, a Enzo Fernández pogodio za pobjedu 3:2 u sudačkoj nadoknadi.

Upravo taj slijed događaja Egipćani smatraju ključnim dokazom dvostrukih kriterija. Dok je VAR detaljno analizirao cijelu akciju kako bi poništio njihov pogodak, u situaciji koja je prethodila odlučujućem golu Argentine nije bilo nikakve intervencije.

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je i tvrdnja Egipta da je prethodno napravljen prekršaj u začetku akcije iz koje je Fernández zabio pobjednički pogodak.

Frustracija je kulminirala nakon posljednjeg sučevog zvižduka kada je Letexier podijelio nekoliko žutih kartona, među ostalima vrataru Shobeiru, Hamdyju Fathyju, Marwanu Attiji te izborniku Hossamu Hassanu.

Egipat traži reakciju FIFA-e

Egipatski nogometni savez u svojoj pritužbi naglašava kako problem nije jedna sporna odluka, nego način na koji je VAR korišten tijekom cijelog susreta. Smatraju da ista razina kontrole nije primijenjena na obje reprezentacije te od FIFA-e traže službenu istragu i sankcije protiv francuskog suca i njegovih pomoćnika.

François Letexier uoči ovog susreta slovio je za jednog od najboljih europskih sudaca, no nakon utakmice s Egiptom našao se u središtu jedne od najvećih sudačkih polemika dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.