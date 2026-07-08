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ODJEKNULO SVIJETOM /

Slavna engleska TV postaja prekinula prijenos zbog odlaska Zlatka Dalića, pogledajte taj trenutak

Slavna engleska TV postaja prekinula prijenos zbog odlaska Zlatka Dalića, pogledajte taj trenutak
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Foto: Damir Krajac/imago sportfotodienst/Profimedia

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske

8.7.2026.
16:27
Sportski.net
Damir Krajac/imago sportfotodienst/Profimedia
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Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Vijest je odjeknula i u nekim veklikim svjetskim medijima pa je tako slavni Sky Sports prekinuo TV prijenos i pustio izvanredne vijesti kako bi milijunima pratitelja objavio vijest da odlazi Dalić, slavni hrvatski trener. 

"Zlatko Dalić napustio je mjesto izbornika Hrvatske. Mjesto na kojem je bio devet godina vodeći svoju zemlju do finala Svjetskog prvenstva 2018. gdje su poraženi od Francuske. Dalić je odlučio napustiti svoje mjesto nakon što je Hrvatska ispala od Portugala u šesnaestini finala ovog SP-a", rekla je voditeljica, a sve možete pogledati OVDJE

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

Tko treba biti novi izbornik Vatrenih?

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"Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no... vrijeme je", rekao je Dalić, a mi smo se prisjetili kako su se kronološki redale njegove najveće pobjede koje će zauvijek ostati upisane zlatnim slovima u povijesti hrvatskog nogometa. 

Zlatko DalićSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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