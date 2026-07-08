Bivši Vatreni o odlasku Dalića s klupe Hrvatske: 'Ispravan korak za sve, a logičan izbor je samo jedan'

Zlatko Dalić više nije na poziciji izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon osam godina i devet mjeseci odlučio je napustiti klupu Vatrenih, a iza njega ostaje razdoblje obilježeno velikim uspjesima. Dvjema osvojenim svjetskim medaljama i nastupima na pet velikih natjecanja. Pod Dalićevim vodstvom Hrvatska je na SP-u 2018. uzela srebro, a četiri godini kasnije na SP-u u Kataru broncu. Vatreni su osvojili i srebro u Ligi nacija s Dalićem na klupi.

Jurica Vranješ, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i bivši reprezentativac koji je za Vatrene skupio 26 nastupa, danas nogometni agent, za portal Net.hr komentira Dalićevu odluku, čime je završila jedna uspješna era.

"Po meni očekivana odluka od Zlatka Dalića i HNS-a. Dalić je na klupi Hrvatske bio devet godina i ostvario uspjehe koje će teško netko nadmašiti. Uspjesi koje je Dalić ostvario kao izbornik su maltene neponovljivi. Smatram da su napravili svi ispravan korak. Reprezentaciji treba novi izbornik. Zlatko Dalić je devet godina bio izbornik. Osvojio je maksimalno sve što je mogao. Cijelog se dao za reprezentaciju. Treba mu skinuti kapu na svim rezultatima kako je on to sve vodio, koliko se u to dao, pod kakvim je pritiskom bio i što je sve prošao. I kad je bila pozitiva i kad je bila nekativa. Ostat će upamćen kao najuspješniji hrvatski nogometni izbornik svih vremena. Jedna zlatna generacija odlazi polako. Ovo je uistinu kraj jedne ere", kaže Jurica Vranješ.

Imate li svoju želju za sljedećeg izbornika? Spominju se Slaven Bilić i Ivica Olić? Bilić je u ovom trenutku najizglednija opcija...

"Iskren da vam budem i nemam. Hrvatska ima dobrih trenera, ali većina su klupski treneri, a ovi europski treneri su isto u klupskom nogometu. Kad kažem europski, mislim na naše trenere koji rade u Europi. Oni više vole, vjerojatno, raditi u klubu nego u reprezentaciji tipa Niko Kovač koji je već bio izbornik, Igor Tudor... Na klupi reprezentacije moraju biti najbolji treneri, ali isto tako trebaju se poklopiti stvari da taj trener i bude izbornik, tj da želi biti izbornik. Biti izbornik u reprezentaciji i klupski trener dva su posla. Drugačije je raditi u klubu i imati svakog vikenda utakmice ili preko tjedna pa vikend, a svi znamo kako izbornik radi. Nije svatko za biti izbornik, za takav tip trenerskog posla. E sad, da imam neku želju, nemam. Čitam i ja po novinama. Neki logičan slijed je Slaven Bilić. Zna okruženje, poznaje hrvatsku ligu, radio je kao izbornik Hrvatske, poznaje igrače vani. Nekako logičan slijed, za mene, bio bi Bilić. Ako Slaven ima snage, volje i ideje da preuzme klupu Hrvatske. Za Ivicu Olića je prerano malo, možda prerano u ovom trenutku. Nepunih godinu dana je Ivica tek na klupi U21 Hrvatske kao izbornik, mada u povijesti smo uvijek s klupe U21 imali izbornike. Spomenuti Slaven, spomenuti Niko Kovač. Malo je ipak rano za Olića.

Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine, kada je zamijenio Antu Čačića u vrlo zahtjevnom trenutku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. Hrvatska je tada morala pobijediti Ukrajinu u Kijevu kako bi izborila dodatne kvalifikacije, što je Dalićev sastav i ostvario. Nakon uspješnog prolaska kvalifikacija uslijedio je povijesni nastup na turniru u Rusiji, gdje je Hrvatska stigla sve do finala i osvojila srebrnu medalju nakon poraza od Francuske rezultatom 2-4.

Četiri godine kasnije, na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., Dalić je s Hrvatskom osvojio novu medalju – broncu. Pod njegovim vodstvom reprezentacija je nastupila i na dva europska prvenstva. Na Euru 2021. stigla je do osmine finala, dok je na Euru 2024. natjecanje završila već u skupini. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi Hrvatska je svoj put završila u osmini finala.

Tijekom svog mandata Dalić je Hrvatsku vodio u ukupno 111 utakmica. Ostvario je 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza, čime je postao jedan od najuspješnijih izbornika u povijesti hrvatske reprezentacije.