Navijači preplavili mreže! Pogledajte emotivne poruke za Dalića: 'Jadna nam majka sad'

Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, zahvalio je Zlatku Daliću na svemu što je kao izbornik donio hrvatskom nogometu i sportu, a sam izbornik je odlučio otići skromno.

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

Objava o Dalićevom odlasku izazvala je i 'more' komentara na društvenim mrežama.

"Plakat ćemo mi za Zlatkom", "Nikad više ovako nešto. Hvala Daliću za sve osmjehe i radosti", "Najbitniji je mir u životu, a već dugo mu nisu dali mira. Nažalost previše u društvu imamo onih koji mrze sve što je dobro", "Na vrijeme se povukao, dostojanstven kao i uvijek", "Eto jeste li sada sretni svi vi koje hrvatska žulja pa žulja", "Ne znamo mi cijeniti ono što imamo!", "Sve iza njega će biti loše kopije", "Jadna nam majka sad", "Trebalo je imati hrabrosti sjesti u avion za Kijev a sve ostalo je za povijest", "Šteta, nitko neće biti dobar kao on", "Došao 2017. odraditi dvije utakmice, ostao i zaradio dvije medalje sa svjetskih prvenstava. I jednu u Ligi nacija", samo su neki od brojnih komentara.