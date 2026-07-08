Što slijedi za Zlatka Dalića? Je li ovo novi posao najtrofejnijeg hrvatskog izbornika?

Zlatko Dalić je na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Čim je HNS objavio kako Dalić odlazi krenula su i nagađanja i napisi kako se zapravo već zna novi Dalićev posao. Tako Tportal piše kako je još prije Svjetskog prvenstva prema Daliću stigla bogata ponuda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vrijedna čak pet milijuna eura godišnje.

Sportske novosti su objavile da je Dalić još uoči Svjetskog prvenstva postigao dogovor s Emiratima i postao najplaćeniji hrvatski trener u povijesti.

Dalić je tijekom karijere već radio na Bliskom istoku, gdje je ostavio snažan trag, pa je takav interes bio logičan nastavak njegove trenerske reputacije. Emirati su Dalića vidjeli kao veliko trenersko ime koje bi reprezentaciji moglo donijeti iskustvo, autoritet i međunarodnu težinu.

"Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no... vrijeme je", izjavio je Dalić na objavi HNS-a o njegovom odlasku.

"Od srca mu želim zdravlje, mir, sreću i puno uspjeha gdje god ga život i nogomet odvedu. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti”, rekao je prvi čovjek hrvatskog nogometa Marijan Kustić.