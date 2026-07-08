FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZNALO SE? /

Što slijedi za Zlatka Dalića? Je li ovo novi posao najtrofejnijeg hrvatskog izbornika?

Što slijedi za Zlatka Dalića? Je li ovo novi posao najtrofejnijeg hrvatskog izbornika?
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Čim je HNS objavio kako Dalić odlazi krenula su i nagađanja i napisi kako se zapravo već zna novi Dalićev posao

8.7.2026.
13:33
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zlatko Dalić je na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Čim je HNS objavio kako Dalić odlazi krenula su i nagađanja i napisi kako se zapravo već zna novi Dalićev posao. Tako Tportal piše kako je još prije Svjetskog prvenstva prema Daliću stigla bogata ponuda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vrijedna čak pet milijuna eura godišnje.

Sportske novosti su objavile da je Dalić još uoči Svjetskog prvenstva postigao dogovor s Emiratima i postao najplaćeniji hrvatski trener u povijesti.

Dalić je tijekom karijere već radio na Bliskom istoku, gdje je ostavio snažan trag, pa je takav interes bio logičan nastavak njegove trenerske reputacije. Emirati su Dalića vidjeli kao veliko trenersko ime koje bi reprezentaciji moglo donijeti iskustvo, autoritet i međunarodnu težinu.

"Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no... vrijeme je", izjavio je Dalić na objavi HNS-a o njegovom odlasku. 

"Od srca mu želim zdravlje, mir, sreću i puno uspjeha gdje god ga život i nogomet odvedu. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti”, rekao je prvi čovjek hrvatskog nogometa Marijan Kustić. 

Zlatko DalićMarijan KustićHnsSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike