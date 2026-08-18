Trumpa 'bocnulo' pitanje o suradnici (35), potpuno je izgubio živce

Bijela kuća prozvala je novinarku CNN-a u objavi na društvenim mrežama u kojoj su, između ostaloga, spominjali njezinu djecu te ju optužili da je američkom predsjedniku postavila "odvratno i nehumano pitanje", referirajući se na njezin raniji upit tijekom konferenciju za medije.

Bijela kuća obrušila se na Kristen Holmes, višu dopisnicu koja je zamolila Donalda Trumpa da se osvrne na komentar demokratskog senatora Jona Ossoffa. On je tijekom govora u nedjelju optužio Trumpa da "ne želi raditi posao", nego "izgraditi svoju plesnu dvoranu i putovati s Natalie ".

Tu je očito mislio na Natalie Harp, Trumpovu izvršnu asistenticu, što je potaknulo sumnje u njihovu bliskost, prenosi Guardian.

Novinarka je u Ovalnom uredu zamolila Trumpa da da svoj komentar na te tvrdnje. Bijela kuća je zatim na društvenim mrežama objavila isječak razgovora i označila novinarku u objavi. Nazvali su to "sramotom i poniženjem za njezinu navodnu profesiju".

Trump ju nazvao 'fake news'

U objavi su ju kritizirali zbog "jeftinih komentara" i dodali: "Ovi su ološi najgori od najgorih":

Iz Bijele kuće su kasnije objavili još jednu kritiku upućenu novinarki. "Jednog dana, vaša će djeca naići na vaše odvratno i nehumano pitanje. Bit će im muka ih sram što im je roditelj tako bezosjećajan i osvetoljubiv. To je prilično uznemirujuće", napisali su.

Trump je i sam kritizirao Holmes u Ovalnom uredu. U jednom ju je trenutku pokušao utišati: "Tiho, tiho, tiho. Jako si nepristojna".

Nakon što mu je rekla da radi za CNN, Trump je odgovorio: "To su lažne vijesti, ti si lažna vijest (fake news). Glasna si i bučna. Budu tiha. Lažna si novinarka i izvještavaš o lažnim vijestima", govorio joj je dok mu je pokušala postaviti pitanje.

O svemu se oglasio i njezin poslodavac, CNN koji ju je obranio kazavši kako je "jedna od najuglednijih i najuspješnijih novinarki koje prate rad Bijele kuće".