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Trump zaprijetio savezniku zbog Hormuškog tjesnaca: 'Bombardirat ćemo ih'

Trump zaprijetio savezniku zbog Hormuškog tjesnaca: 'Bombardirat ćemo ih'
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Foto: Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia

Iranski i omanski dužnosnici u ponedjeljak su nastavili razgovore o budućnosti strateškog plovnog puta

17.8.2026.
15:55
danas.hr
Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je napadom na Oman, saveznika SAD-a, zbog situacije oko Hormuškog tjesnaca koji je i dalje uglavnom izvan funkcije uslijed sukoba između SAD-a i Irana, piše Independent.

"Ako nam se Oman bude ispriječio na putu, bombardirat ćemo ih", rekao je Trump u ponedjeljak u razgovoru za Fox News.

Trump je i ranije prijetio Omanu, poručivši da će ga "raznijet" ako se zemlja "ne bude ponašala kako treba".

Pregovori o Hormuškom tjesnacu

Iranski i omanski dužnosnici u ponedjeljak su nastavili razgovore o budućnosti strateškog plovnog puta. Istodobno je istekao 60-dnevni sporazum o prekidu vatre.

Visoki iranski dužnosnik rekao je za Reuters da će Teheran dodatno zaoštriti situaciju u Hormuškom tjesnacu i široj regiji ako diplomacija ne uspije.

Prema njegovim riječima, Iran bi u tom slučaju mogao prijeći iz obrambenog u ofenzivno djelovanje.

"Iran neće čekati da SAD nastavi blokadu unedogled", rekao je dužnosnik.

Iran: 'Memorandum je postao nevažan'

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei ranije je potvrdio da se pregovori s Omanom nastavljaju, ali da traju dugo zbog složenosti pitanja i djelovanja, kako je rekao, "zlonamjernih strana".

Teheran pritom tvrdi da sporazum nije sadržavao nikakav rok te da Iran svoje politike "nikada ne formulira pod pritiskom, ultimatumima ili vremenskim ograničenjima".

Iran je također poručio da su zbog "grubih i raširenih kršenja" koje je počinio SAD, Memorandum o razumijevanju postao nevažan.

Donald TrumpNapadOmanHormuški Tjesnac
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