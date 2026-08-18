Erdogan zvao Trumpa usred novih napetosti: Imao je samo jednu poruku! Hoće li doći do preokreta?

Turski predsjednik Tayyip Erdogan i njegov američki kolega Donald Trump telefonski su razgovarali u ponedjeljak, objavilo je tursko predsjedništvo.

Prema tim izvorima, Erdogan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjile napetosti između dviju zemalja te je ponudio punu podršku Ankare mirovnim naporima.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i graniči s Iranom, više je puta pozvala na prekid rata između dviju zaraćenih strana.

'Turska podržava mirovne pregovore'

"Erdogan je izjavio da je od velike važnosti učiniti maksimum u diplomatskim naporima vezanima uz napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Nada se da će se razgovori nastaviti te da će Turska i dalje podržavati mirovne napore", priopćilo je predsjedništvo.

Tursko predsjedništvo dodalo je da su dvojica predsjednika razgovarala i o ratu u Gazi, obrambenom paktu koji su zajednički potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan te o bilateralnim odnosima.

Erdogan je američkom predsjedniku napomenuo da su se izraelski napadi na palestinski narod u Gazi počeli pojačavati u vrijeme kada je na snagu trebala stupiti druga faza Trumpova mirovnog plana.