Evo koliko košta revolver koji je Milanović dobio, vještak za oružje: 'To je kopija ova dva...'

'SREBRNI MJESEC' /

Skupovi svjetskih čelnika obično završavaju zajedničkim fotografijama i večerama na nekim lijepim lokacijama, no turski je predsjednik otišao korak dalje. Liderima samita NATO-a u Ankari na odlasku je uručio ovaj personalizirani revolver Gumusay s ugraviranim imenom i pravim mecima.

Revolver je smješten u ukrasnu kutiju s turskom zastavom i logotipom NATO-a te pločicom s tekstom: 'Prvi revolver proizveden u našoj zemlji'.

Cijena mu je oko 1000 eura. "Ovaj revolver je kopija Smith i Wesona. Ima bubanj sa šest metaka - cijev je duga šest inča, težak je 1300 grama. To nije oružje za nositi nego za darove", objašnjava sudski vještak za oružje Radomir Stojadinović.

Tko je dar prihvatio, tko ga ne može unijeti u zemlju, a tko nije ni znao da ga je dobio, pogledajte u prilogu