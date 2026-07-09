Kakav je to revolver dobio Milanović? Evo što se zna o rijetkom oružju turske proizvodnje

NEUOBIČAJEN DAR /

Turski predsjednik Erdogan svakom je čelniku koji je sudjelovao na samitu NATO-a u Ankari darovao revolver s ugraviranim imenom te kutiju streljiva. Primitak je potvrdio dio europskih lidera, poput šefice Europske Komisije i britanskog premijera, koji je novinarima otkrio da oružje nije mogao ponijeti kući zbog strogih britanskih zakona o vatrenom oružju.

A o kakvom je oružju riječ? Prema Reutersu, riječ je o rijetkom revolveru turske proizvodnje sa šest metaka, a čija je proizvodnja u međuvremenu obustavljena. Bili su smješteni u ukrasnu kutiju s turskom zastavom i logotipom NATO-a te pločicom s tekstom: "Gumusay, prvi revolver proizveden u našoj zemlji”. Dobio ga je i hrvatski predsjednik, koji je nakon Ankare stigao u Crnu Goru.

Pištolj će moći vidjeti svi, jer kako doznajemo iz Ureda predsjednika bit će izložen u Muzeju policije.

Zoran Milanović je, inače, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića došao u radni posjet tijekom kojega će sudjelovati na svečanom prijemu u povodu Dana državnosti Crne Gore u Cetinju. Crna Gora smatra se najbližom članstvu, dok su Ukrajina i Moldavija već otvorile pristupne pregovore. S druge strane, pregovori sa Srbijom, Turskom i Gruzijom posljednjih su godina gotovo zaustavljeni.

Posjet Podgorici prati RTL-ova reporterka, koja je otkrila što se očekuje od posjeta. "To je potvrda prijateljskog odnosa dviju zemalja. No tu su otvorena pitanja koje Crna Gora mora riješiti želi li pristupiti Europskoj uniji. Ona se tiču morske granice na Prevlaci koja još nije utvrđena. Tu je i pitanje obeštećenja logoraša, nestalih u Domovinskom ratu i procesuiranje ratnih zločina. Milanović je ovdje maloprije rekao da on u Crnoj Gori ima dobre, normalne sugovornike i da su to sve prepreke koje se mogu riješiti. No, zato zajednički jezik ne može naći sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem", napomenula je reporterka