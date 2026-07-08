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'VELIKI TRENER I ČOVJEK' /

Legendarni izbornik se naklonio Daliću: 'Ti rezultati nisu plod nikakve slučajnosti'

Tko je taj tip, pitala se većina ljudi u Hrvatskoj kada je krajem 2017. postao izbornik nogometne reprezentacije. Danas nema osobe u zemlji koja ne zna tko je Zlatko Dalić - najuspješniji izbornik kojeg smo ikada imali i čovjek koji je izveo nogometno čudo. 

U devet godina i devet mjeseci osvojio je dvije medalje na svjetskim prvenstvima. 

A Hrvatsku je od povremenog iznenađenja doveo do samog svjetskog vrha. Najbolje je to danas napisao Aleksandar Holiga na Telesportu: "Ne odlazi poražen i u trenutku kad je izgubio podršku, Zlatko Dalić odlazi kao legenda."

Ivica Tucak o Daliću 

"Stvoriti reprezentaciju u kojoj svi uživaju u momentu kad se okupljaju - to je Zlatko uspio stvoriti, ponavljam, taj jedan kult reprezentacije, svi ti rezultati koji su postignuti za vrijeme njegovom mandata su plod toga i nisu plod nikakve slučajnosti", smatra Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije. 

"Smatram ga velikim trenerom, velikim čovjekom. On je definitivno najuspješniji izbornik, nogometni izbornik u povijesti i treba mu nakon svega reći jedno veliko hvala", dodaje Tucak. 

Više pogledajte u našem prilogu. 

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8.7.2026.
22:44
Borko Brunović
Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaIzbornikIvica Tucak
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