Zaboravite na buku: Kopenhagen je postao tiha prijestolnica električnih automobila

ELEKTRO-EKSPANZIJA /

Kopenhagen, grad vjetra, Hansa Christiana Andersena i bicikala, a po novom i električnih automobila. Prijestolnica je to u kojoj gužve nisu bučne. Automobili na struju preuzeli su ceste i to se čuje. Odnosno ne čuje.

Čak 95 posto svih novih privatnih automobila registriranih ove godine ide na baterije. Dizelaši i benzinci u Kopenhagenu kao da više i ne postoje. Po rastu prodaje električnih vozila Danska je europski prvak. Prije pet godina imali su 66.575 električnih automobila. U sljedeće četiri godine dogodio se veliki skok i došli su na pola milijuna vozila, a ove će godine prijeći 750 tisuća.

Na početku elektro-ekspanzije "strujiće" su kupovali stariji i imućniji građani, a danas gotovo svi.

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