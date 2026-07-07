Ovdje je promet neobično tih: Danska je zemlja u EU s najviše električnih automobila

ELEKTRO-EKSPANZIJA /

U Kopenhagenu je promet neobično tih. Jer u cijeloj Europskoj uniji Danska je zemlja s najvećim brojem električnih automobila na cestama. Kad se zbroje i plug in hibridi: ima ih 26 posto, dakle svaki četvrti auto. U Kopenhagenu je bio Direktov reporter, više pogledajte u prilogu.

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