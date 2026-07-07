Stoper i trener, pravnik i rocker: Hoće li on naslijediti Dalića i tko su drugi kandidati?

Bilo je to "Vatreno ludilo". Ne samo što je prašio na gitari, nego je napisao i muziku i tekst, do danas je jedini izbornik koji je, dok je bio na klupi, napisao navijačku pjesmu. I to sa svojim bendom.

"Onda smo se našli, to probali, kad smo vidjeli da bi to moglo bit to, onda sam napisao tekst za defacto jedno popodne", ispričao je Slaven Bilić nakon snimanja spota na jednom krovu usred Splita, uoči Europskog prvenstva 2008.

S Cheom na majici, nakon što je završio igračku karijeru, Slavenu Biliću prvo je na pameti bila svirka s bendom Rawbau. A gitare se, kako je pričao, primio nakon starijeg brata. "Gitara je ostala, u kutu ormara je stajala. Kako sam volio muziku, pogotovo tu žestoku, bi na početku glumio da je sviram, da bi me kasnije zainteresirala, i tako je krenulo", govorio je na promociji prvog eponimnog albuma Rawbaua.

Što Bilić danas radi?

Svašta ga je interesiralo, osim što je bio stup obrane brončane reprezentacije '98., stigao je završiti pravni fakultet, naučio četiri jezika, a onda i preuzeti mjesto izbornika. I sada, 20 godina kasnije, čovjek koji drži predavanja na fakultetima ponovno bi se mogao primiti te velike obaveze. U međuvremenu, postao je i voditelj uspješnog podcasta o neuspjehu prvaka, kojeg rado slušaju i drugi podcasteri.

"Načinom na koji je on to odradio, mislim da je generalno ljudima pokazao koliko je lagano razgovarati s njim, koliko je on zapravo zaokružen tip, koliko nije težak, koliko je prilagodljiv i koliko je inteligentan", kaže kolumnist Telesporta Mihovil Topić.

Jer mnogi su možda i zaboravili, kako je poslu izbornika pristupio odgovorno i studiozno, pozivao mlade igrače i stvorio status Modrića, Ćorluke i Kranjčara, za suradnike uzeo još neke legende, a navijače osvajao šarmom mirne rock zvijezde. Znao je i pokazati autoritet, kao kada je suspendirao Srnu, Olića i Balabana jer su uoči važne utakmice napustili kamp i otišli u noćni klub na narodnjake.

Igrače je uzdizao, kao kad su dobili Englesku na Wembleyju. "Momci su odradili tu utakmicu s toliko muda s toliko znanja s toliko želje da ne dam na to", govorio je. Najteži poraz sigurno je ispadanje s Eura 2008. kada je Turska zabila gol u zadnjim trenucima produžetaka. Ipak, šest godina mandata na kraju je ocijenio ovako: "Od jedan do pet... a petica".

Šuška se o par imena

Zlatko Dalić je u 111 utakmica na klupi Hrvatske imao 62 pobjede, 20 remija i 29 poraza, što je 51 i pol posto uspješnosti. Slaven Bilić, s druge strane, bio je izbornik na 65 utakmica, upisao je 42 pobjede, 15 remija i samo osam poraza, što je 64 posto uspješnosti. A obojici je presudan upravo odnos s igračima. "I Bilić je u tom svom prvom mandatu dosta toga prepuštao igračima, davao im je na važnosti, često je obilazio igrače i razgovarao s njima, tako da niti jedan ni drugi nemaju taj neki strogi odnos", ističe Mihovil Topić.

Da, drugi mandat Bilića jedna je od opcija. "U onom prvom mandatu kada je reprezentacija pomlađena s njim, našla jedan novi zanos, nesretno izgubila na onom Europskom prvenstvu 2008. Bilo je nekih posrtaja kasnije, neodlazak na Svjetsko prvenstvo 2010. S druge strane, Nenad Bjelica koji po karakteristikama, svemu što je radio, razvijao brojne mlade igrače, ima golemo iskustvo i sigurno može biti kandidat za reprezentaciju", smatra sportski komentator RTL-a Filip Brkić.

"Mislim da Nenada Bjelicu treba uzeti u obzir ako je zainteresiran i ako Nogometni savez misli da bi on mogao biti kandidat. Možda još i nekoga pa neka se izvaže. Svatko ima svoje vrijednosti i mane", smatra pak legendarni sportski komentator Božo Sušec.

Bjelici prvi, ili Biliću drugi mandat, ode li Dalić reprezentacija ostaje u dobrim rukama.