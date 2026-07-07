Svjetsko prvenstvo razotkrilo previše mana: Je li ovo kraj Dalićeve Hrvatske?

Nakon posljednja dva svjetska prvenstva s kojih se hrvatska nogometna reprezentacija vraćala u Lijepu Našu s medaljama, srebrom s Mundijala 2028. u Rusiji i broncom sa SP-a 2022. u Kataru, ove godine su se naši nogometaši vratili bez ičega. Odmah je zavladalo veliko razočaranje, ali postavlja se pitanje je li ono opravdano ili je rezultat na Svjetskom prvenstvu 2026. odraz realnog stanja stvari jer Hrvatska jednostavno više nije sposobna napraviti bolji rezultat.

Hrvatska je natjecanje u skupni otvorila teškim porazom od Engleske pa nastavila pobjedama nad Panamom (1:0) i Ganom (2:1), što joj je donijelo drugo mjesto u skupni i sraz u šesnaestini finala s Portugalom, od kojega je ispala nakon velike drame i poništenog gola za izjednačenje duboko u sudačkoj nadoknadi.

O tome je li gol ispravno poništen ili nije, još će se dugo pričati, tražiti krivce u sucima, FIFA-i i ili nekome trećem, ali jedna je stvar jasna - ovaj Mundijal označava veliki kraj Dalićeve Hrvatske.

"Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo i pehova i kiksova, vratili smo se doma ranije nego što smo planirali. Ne možemo govoriti o VAR-u i čipu, mi smo krivi jer ne možemo primiti onakav gol u sudačkoj nadoknadi. Niti na puno nižoj razini se takvi golovi ne primaju. Centrali su iz očaja. Utakmicu smo trebali dobiti ranije, imali smo puno šansi. Takav je život, treba biti dostojanstven u porazu, hvala svima, i dečkima koji nisu igrali ni minute. Nisu napravili nijedan problem. Jako se borim i jako sam se borio za naš status. Mi smo za njih premali i smetamo im, ali ni oni ni suci niti ofsajdi nisu razlog što smo ispali. Mi smo najveći razlog, sve smo si sami priredili", priznao je Dalić nakon SP-a na kojemu su razotkrivene mnoge mane njegove reprezentacije.

Misterij oko Dalića

​Daliću je ugovor istekao nakon ovog Svjetskog prvenstva i Hrvatska je trenutačno u situaciji da nema izbornika. Na sva pitanja oko svoje budućnosti, Zlatko je davao misteriozne odgovore i nije dao naslutiti je li bliže ostanku ili odlasku s klupe. Vodstvo HNS-a želi da ostane, ipak je on najuspješniji hrvatski izbornik ikada, no veliko je pitanje želi li to Dalić. Razumljivo je da se nakon gotovo devet godina, koje su donijele dvije svjetske medalje i finale Lige nacija, možda zasitio i da se želi osloboditi pritiska te okrenuti novim izazovima pa ne bi čudilo da napusti klupu. A ta promjena ne bi bila možda tako loša jer je, čini se, Hrvatskoj nasušno potreban izbornik s novim i drugačijim idejama.

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Lutanje s formacijama

Jedan od ključnih problema Hrvatske je bilo Dalićevo lutanje s formacijom. Turnir je započeo s eksperimentom u sustavu 3-5-2, formaciji koju je u prošlost rekao da neće koristiti, u nadi da će iskoristiti napadački potencijal bekova i biti čvrst nazad s tri centralna braniča. No, ta se formacija protiv Engleza pokazala jako neuigranom i ostavljala je previše prostora, što je rezultiralo porazom na startu natjecanja. Može se nagađati što bi bilo da je Dalić ostao vjeran sebi i da nije mijenjao formaciju i bi li tada rezultat bio drugačiji? Nemoguće je dati odgovor na to pitanje, ali definitivno naše mane tada ne bi bile tako očite.

U sljedećoj utakmici Dalić se vratio na formaciju s četvoricom u obrani, ali tada je postala očita druga mana - nedostatak pravih bočnih igrača, jer je Dalić na prvenstvo vodio sam dva prava beka, Gvardiola i Stanišića te Perišića koji može pokrpati tu poziciju. Ako je povratak na formaciju s četiri braniča bio Dalićev plan B za SP, onda je trebao pozvati i igrače s kojima bi to mogao lakše sprovesti u djelo. Na žalost, nije.

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Potrebna promjena

Svjetsko prvenstvo je pokazalo i da je ova Hrvatska 'pročitana', s ostarjelim (i istrošenim) zvijezdama, u predvidljivom sistemu igre te da puno teže nego prije može iznenaditi protivnika. Uz to, očita je bila naša stara boljka - jako loše branjenje prekida koje se na ovom prvenstvu pokazalo pogubnim. Hrvatska treba puno toga promijeniti u svim segmentima igre, kako se ovakva razočaranja ne bi ponavljala jer se čini da je ovaj Mundijal bio kraj za izbornika Dalića i njegov koncept senatora na kojem je gradio uspjehe.

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Oproštaj senatora

Ovaj Mundijal bio je posljednji za naše senatore koji su hrvatsku doveli do najvećih uspjeha u povijesti. Više neće u nacionalnom dresu biti legendarnog kapetana Luke Modrića, najboljeg hrvatskog igrača u povijesti i rekordera s 202 nastupa za nacionalnu vrstu, ali niti Ivana Perišića, nezaustavljivu silu na lijevoj strani koji je prelomio i odveo na našu strani jako puno utakmica. Vjerojatno odlazi Andrej Kramarić, a lista senatora koji će se oprostiti će se još zasigurno nastaviti. No, iako je njihov odlazak definitivno veliki udarac, hrvatska reprezentacija na ovom SP-u je pokazala da u svojim redovima ima igrače koji su već postali naša nova i velika snaga.

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Nove zvijezde

Prije svega tu se misli da sjajnog ofenzivnog veznjaka Martina Baturinu koji je odigrao sjajno, u porazu proti Engleza zabio vjerojatno najbolji gol Hrvatske na prvenstvu. Uz taj pogodak briljirao je i u drugim segmentima igre pa ne čudi da u svoje redove žele dovesti brojni europski velikani. On je definitivno velika budućnost hrvatske reprezentacije, a uz njega tu su već otprije dobro poznate zvijezde - Petar Sučić, koji je pravi nasljednik Marcela Brozovića na zadnjem veznom, te sjajni mladi branič Luka Vušković koji će s Joškom Gvardiolom tvoriti naš obrambeni bedem u nadolazećem desetljeću, a vjerojatno i duže. Također, dobro se predstavio na najvećoj sceni i Igor Matanović, koji je pokazao da Hrvatska već ima napadača kakvog je dugo čekala.

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