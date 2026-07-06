Bio je izbornik Jakiću, Erliću, Sosi, Brekalu, Majeru i tvrdi: 'Nije slučajno što se spominje za Dalića'

Hrvatska U19 reprezentacija izborila je polufinale Europskog prvenstva u Walesu nakon dramatičnog raspleta u posljednjem kolu. Mladi Vatreni svladali su u nedjelju Srbiju s uvjerljivih 3-0, a strijelci su bili Chelfi, Godec i Čović, koji je pogodio iz jedanaesterca. Za prolazak dalje trebala im je i pomoć Ukrajine, koja je pobijedila Italiju 1-0.

Hrvatska kao druga u skupini B na Španjolsku u polufinalu

Zahvaljujući toj pobjedi, Hrvatska je završila druga u skupini jer je, uz isti broj bodova i remi 0-0 u međusobnom susretu s Italijom, imala bolju učinkovitost u napadu. Postigla je četiri pogotka, dok su Talijani zabili dva.

U srijedu s početkom u 17:30 sati po hrvatskom vremenu, uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo, u Denbighu će igrati protiv Španjolske, dok u drugom polufinalu dva i pol sata kasnije u Wrexhamu igraju Ukrajina i Njemačka.

Ferdo Milin, poznati hrvatski nogometni trener koji trenutno kruh zarađuje kao izbornik U20 selekcije Kuvajta, tri je godine vršio funkciju izbornika U19 Hrvatske, od 29. prosinca 2014. godine do 15. lipnja 2017. god., kada je podnio ostavku kako bi preuzeo trenerski posao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Imenovan je potkraj 2014. godine kao nasljednik Zorana Vulića.

Plasman Hrvatske U19 reprezentacije u polufinale Europskog prvenstva u Walesu ponovno je skrenuo pozornost na nepresušan izvor talenata hrvatskog nogometa. No, što je stvarna mjera uspjeha za mlade selekcije? Je li to trofej ili nešto puno dugoročnije?

O tome razgovaramo s Ferdom Milinom, bivšim izbornikom U19 Hrvatske koja je posljednja izborila Euro te današnjim izbornikom U-20 reprezentacije Kuvajta. Njegova filozofija je jasna. Pritisak i imperativ rezultata u mlađim uzrastima su promašeni, a najveća pobjeda je stvaranje igrača za seniorsku vrstu.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

'Najveći uspjeh vidjet će se za godinu-dvije'

Dok javnost slavi polufinale i sanja o tituli, Milin spušta loptu na zemlju i naglašava kako je ova generacija već ostvarila velik uspjeh. Za njega, pravi test njihove vrijednosti doći će tek kasnije.

Milin za portal Net.hr komentira veliki uspjeh U19 Hrvatske.

"To što su napravili dečki na Euru u Walesu veliki je uspjeh za hrvatski nogomet i mi dalje nastavljamo putem razvoja mladih igrača, gdje HNS jako dobro radi zadnjih godina i priprema igrače za prvu momčad. A to je najbitnija stavka po meni u tim uzrastima, govorim o U17 i U19. Nije to niti malo lagan posao. Evo, sad sam ovdje u Kuvajtu, u U20 selekciji, po prvi put izbacio, ma ne znam od kada, da Kuvajt u A selekciji ima igrača od 17 godina", počinje svoju priču Ferdo Milin i nastavlja:

"To što smo se mi plasirali na Svjetsko i Europsko prvenstvo, to je samo dodatak na sav taj dobar rad i ovo je potvrda dobrog rada HNS-a. Čestitke ovim putem svima koji rade u sustavu, od izbornika do tehničkih direktora Pletikose i Krpana, do staffa do doktora, ekonoma, svima treba čestitati na ovom uspjehu".

'Bez limita i pritiska, već su napravili uspjeh'

Je li ova U19 reprezentacija spremna za velike stvari i kadra otići do finala Eura ili ga čak i osvojiti?

"Ne bih stavljao nikakve limite i pritiske da se nešto mora. Po meni su oni napravili već sad veliki uspjeh. Za mene će najveći uspjeh biti za godinu dvije dana, da ja vidim iz te reprezentacije jednog igrača koji će biti, ajmo reći, nositelj na U21 ili koji će biti već u prvom timu. To je za mene najveći uspjeh", ističe Milin i dodaje:

"Da mi sad o tih momaka tražimo da budu prvaci, to nije dobro. Ova generacija je pokazala već da ima kvalitet sam time što su se vratili iz bunara, što se ono kaže. Oni su izgubili prvu utakmicu od Ukrajine 3-1, pa su odigrali nulu s Italijom i onda uvjerljivo svladali Srbiju. Vratili su se, preokrenuli situaciju u svoju korist i na tome svima u HNS-u treba čestitati. Sad, hoćemo li mi biti prvi ili drugi, u ovom trenutku meni kao nekakvom roditelju, kao treneru koji je radio u tom sustavu, meni je to nebitno. Naravno da bih volio da Hrvatska bude prva, ali za mene je najveći uspjeh ako mi iz te generacije dobijemo igrače za A selekciju i da nastavimo ono što radimo već 20 godina s prvom ekipom. Hrvatska je mala zemlja koja je konkurentna u velikom svijetu, globalističkom. Znači, mi smo sa 3 milijuna ljudi konkurentni svim velikim zemljama, bogatijim zemljama, zemljama koje imaju veći bazen mladih nogometaša i to je po meni najveći uspjeh i naš najveći rezultat. Uvijek govorim da u svijetu, jer već 10 godina radim vani, boljih trenera od Hrvata nema. Pogotovo za obuku igrača. Kad pogledam sve, tko što radi u zemljana Zaljeva, tko radi najveće stvari, tko priprema igrače, to su uvijek Hrvati bili. Nije slučajno sad ovo što se spominje za Dalića. To ništa nije slučajno. Oni su promijenili toliko izbornika drugih zemalja, da nisu ništa napravili i sad kad im je teško, kad im je voda došla do grla, oni traže spas u Hrvatima."

Sustav koji stvara svjetske klase

Vodili ste U19 reprezentaciju skoro tri godine?

"Tako je. Mi smo bili zadnja U19 hrvatska reprezentacija koja je otišla na Europsko prvenstvo. Iz te reprezentacije sada u ovom trenutku u A reprezentaciji imali smo na Svjetskom prvenstvu Jakića i Erlića, a na širem spisku je bio, ako ćemo sad gledati cijeli proces u zadnjih osam godina, Sosa, Brekalo... Sad se i Letica vratio u sustav. To je meni najveći uspjeh. Kad vi iz mlađih uzrasta, iz tih generacija, poslije imate u budućnosti u A selekciji jednog, dva ili tri igrača. Ne može A selekcija profitirati samo od igrača u 30-etima. Morate imati mlade igrače i dotok svježe, talentirane krvi, mladih momaka", objašnjava Milin.

Biste li mogli reći koje ste još poznate igrače vodili u sustav U-19 reprezentacije dok ste bili izbornik?

"Šempera, Kalaicu, Ivanušeca, Majera... Evo, sve su to igrači koji su prošli kroz naš sustav tada, u to vrijeme. Sad dolaze neki novi igrači sa Baturinom i Sučićem. To je jedan sustav, po meni, HNS ima najbolji sustav u Europi. Problem je taj što mi tražimo od igrača u mlađim uzrastima nekakav veliki rezultat. Moramo biti svjesni da Hrvatska ima samo 3 milijuna ljudi, a igramo protiv većih bogatijih zemalja poput Portugala, Španjolske... To vam je 5% da ćete napraviti veliki rezultat u mlađim uzrastima, pa čak i u ovim seniorskim uzrastima. To što smo mi bili drugi i treći na svijetu, to su svjetska čuda, na populaciju koju mi imamo. Ali, isto tako pokazuje koliko smo mi talentirani i koliko mi znamo raditi taj posao".

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Što očekujete u polufinalu protiv Španjolske?

"To je uvijek zanimljiva utakmica. Španjolci imaju svoj stil. Znamo kakav je to stil, kako oni igraju, ali ponavljam - meni kao roditelju i treneru, oni su za mene napraviloi veliki uspjeh. To treba čestitati i vrednovati. E sad, hoće li dobiti Španjolsku, neće dobiti Španjolsku, to je manje bitno. Neka momci uživaju. To je samo 90 minuta u njihovim životima, a oni su tim polufinalom napravili veliki iskorak i za njihove pojedinačne karijere. Neka samo uživaju".

Budućnost A vrste: 'Ne bojim se za Hrvatsku'

I za kraj, kako komentirate nastup hrvatske selekcije? Dalić možda odlazi, dobivamo možda novog izbornika, kako to komentirate?

"Pa, dobro, i on sam je rekao da je najvjerojatnije došao kraj jednoj priči koja je dugo trajala i u kojoj smo mi napravili velike, velike rezultate. Dolazi nekakva takozvana smjena generacije, gdje mi svi očekujemo da će se možda dva-tri igrača oprostiti, ali dolaze novi igrači, samim tim sada i ovi iz U19. Dolazi nova budućnost, tako da se ja tu ne bojim za Hrvatsku. Rezultat nije ono što smo očekivali i čemu smo se nadali, moram biti iskren, da ćemo i dalje doći do nekakvog polufinala, ali sve u svemu, ja ne mogu tu i niti želim biti kritičan jer sve se sastojalo, što se kaže u žargonu, sve je bilo na jednu loptu. Vidjeli smo jednu dobru igru Hrvatske, a u zadnje dvije utakmice vidjeli smo budućnost Hrvatske sa Sučićem i Baturinom, s malim Vuškovićem. Ne bojim se za Hrvatsku."

Zaključak Ferde Milina je jasan. Dok god sustav funkcionira i primarni cilj ostaje razvoj igrača za najvišu razinu, hrvatski nogomet ne treba strahovati. Uspjesi poput ovog U19 reprezentacije nisu krajnji cilj, već samo još jedna potvrda da je put ispravan.