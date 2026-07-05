Hrvatska na Euru igra utakmicu generacije protiv Srbije: 'Moramo ih dobiti'

Hrvatska U19 nogometna reprezentacija igra odlučujuću utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje se 2027. održava u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. U 3. kolu skupine B Europskog prvenstva u Walesu suparnik odabranicima Siniše Oreščanina je Srbija. Utakmicu od 16:50 možete u izravnom prijenosu gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

3. kolo skupine B Eura u Walesu 0 Srbija : 0 Hrvatska

Nakon startnog poraza od Ukrajine (1-3) i herojskog remija bez golova protiv favorizirane Italije, gdje je vratar Maroje Kostopeč fantastičnom obranom u 75. minuti sačuvao bod, izabranici Siniše Oreščanina drže sve u svojim rukama. Hrvatska je trenutačno treća u skupini s jednim bodom, iza vodeće Ukrajine (šest) i Italije (četiri), dok je Srbija bez bodova.

Računica je jasna: pobjeda protiv Srbije osigurava najmanje treće mjesto i utakmicu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. U slučaju pobjede i poraza Italije od Ukrajine, Hrvatska bi se s četiri boda kao drugoplasirana plasirala izravno u polufinale Eura, čime bi automatski osigurala i vizu za SP. Čak i bod protiv Srbije bio bi dovoljan za potvrdu treće pozicije i priliku za popravni ispit protiv trećeplasirane momčadi iz skupine A.

Poznati protivnici u borbi za ispunjenje sna

Turnir u Walesu služi kao izravni kvalifikacijski filter za Svjetsko prvenstvo U-20. Četiri polufinalista osiguravaju direktan plasman, dok će se trećeplasirane momčadi iz obje skupine boriti za petu i posljednju europsku kartu. Srbija, unatoč dva poraza, još ima teoretske šanse. Samo ih pobjeda protiv Hrvatske ostavlja u igri za treće mjesto.

Ove dvije generacije dobro se poznaju. U prvom krugu kvalifikacija, u studenom prošle godine, Hrvatska je u Zagrebu slavila s uvjerljivih 4-1, a junak je bio Anđelo Šutalo s dva gola. Iako taj rezultat ulijeva optimizam, turnirski nogomet je nešto drugo. Oreščanin se nada buđenju napadača, dok će Srbija svoje nade polagati u Mihajla Cvetkovića i Andriju Maksimovića. Od momčadi predvođene talentima poput Ljube Puljića iz Bayerna i Lovre Chelfija iz Barcelone očekuje se da pokaže karakter u najvažnijem trenutku.

Utakmica koja se igra pod zidinama povijesnog dvorca Caernarfon za ovu generaciju predstavlja više od običnog dvoboja. Ona je ispit zrelosti i prilika za ispisivanje nove, svijetle stranice hrvatskog nogometa.

Zoran Vulić za Net.hr: 'Moramo gledati sami sebe'

Zoran Vulić, bivši hrvatski nogometaš, danas trener, čovjek koji je u ožujku 2026. preuzeo ulogu zamjenskog izbornika U-19 reprezentacije, za portal Net.hr najavljuje utakmicu:

"Najvažnije je u tim kategorijama doći na europska prvenstva i s time moramo odmah biti zadovoljni. Inače, mi Hrvati nikad nismo zadovoljni s ničim, pa tako nismo ni sad, ali to je dobro. To nas tjera uvijek naprijed", govori Vulić pa hvali generaciju koja dolazi:

"Mislim da ta U-19 reprezentacija zbilja ima zapaženih momaka koji će sigurno doći do U-21 reprezentacije, a ja se nadam i do apsolutne reprezentacije. Treba nam ova pobjeda protiv Srbije. Znamo da će biti teško i da su te utakmice uvijek drukčije nego ostale. Momci znaju da im ta utakmica donosi kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, što je za njih onda ekstra uspjeh. Najvažnije je da mi dobijemo. Ne smijemo gledati druge. Mi moramo dobiti tu utakmicu. Treba gledati sebe, ne drugoga i tako izaći na teren".