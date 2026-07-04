Evo kad i gdje gledati odlučujuću utakmicu Hrvatske protiv Srbije na Euru za plasman na SP

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina starosti trenutno nastupa na Europskom prvenstvu u Walesu (UEFA U-19 2026 Euro).

U sjeni nastupa svojih idola iz A selekcije, koji su nažalost završili svoju priču na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi nezasluženim i nepoštenim ispadanjem od Portugala u šesnaestini finala turnira 2-1, mladi hrvatski nogometaši koje vodi Siniša Oreščanin ostvarili su jedan poraz i remi.

Ulog je velik

Poraz je na UEFA U-19 2026 Euru došao protiv Ukrajine u 1. kolu skupine B 3-1, dok je remi 0-0 došao u 2. kolu protiv Italije. U nedjelju od 17:00, uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo, U19 Hrvatska igra odlučujuću utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Srbije, koja na ovom turniru ima upisanih nula bodova.

Utakmica koja ne odlučuje samo o prolasku u polufinale, već i o plasmanu na Svjetsko prvenstvo, na rasporedu je u nedjelju, 5. srpnja, u 17 sati po hrvatskom vremenu. Susret se igra na stadionu The Oval u velškom Caernarfonu, povijesnom gradu čije zidine pamte brojne bitke, a ova nogometna bit će jedna od ključnih za talentiranu generaciju hrvatskih nada. Nakon deset godina čekanja, hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina vratila se na veliku europsku scenu, no put u Walesu pokazao se trnovitim...

Put posut kiksevima i junaštvom

Hrvatska je na Europsko prvenstvo stigla s velikim ambicijama, kao pobjednik elitnog kola kvalifikacija ispred moćne Francuske. Ipak, "skupina smrti", kako su je analitičari odmah prozvali, opravdala je svoj epitet.

Na otvaranju turnira, protiv organizirane Ukrajine, Mladi Vatreni su doživjeli u uvodu spomenuti poraz, što je odmah stvorilo pritisak uoči nastavka natjecanja. U drugom kolu uslijedio je okršaj s favoriziranom Italijom, dvostrukim prvacima Europe u ovom uzrastu.

Utakmica je ponudila dva potpuno različita lica. Oreščaninova momčad dominirala je posjedom lopte, koji je u pojedinim trenucima dosezao gotovo 70 posto, no jalova inicijativa nije donijela konkretne prilike.

Talijani su, s druge strane, bili znatno opasniji iz brzih protunapada. Trenutak utakmice dogodio se u 75. minuti, kada je vratar Maroje Kostopeč fantastičnom intervencijom obranio udarac Jamala Idrissoua iz neposredne blizine i tako sačuvao mrežu netaknutom. Bod osvojen u remiju bez golova (0-0) ostavio je Hrvatsku u igri, no i doveo je u situaciju u kojoj više nema pravo na pogrešku.

Ulog veći od europskog polufinala

Nedjeljna utakmica protiv Srbije nosi težinu koja nadilazi puko natjecanje na Europskom prvenstvu. Turnir u Walesu ujedno je i kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, koje se 2027. održava u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Pravila su jasna i surova: samo dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine osiguravaju izravan plasman u polufinale Eura, a time i vizu za svjetsku smotru.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No, postoji i slamka spasa. Trećeplasirana momčad iz skupine dobit će priliku za popravni ispit u utakmici doigravanja protiv trećeplasirane momčadi iz skupine A. Pobjednik tog dvoboja osvaja petu i posljednju europsku kartu za U-20 Svjetsko prvenstvo.

Za Hrvatsku to znači da pobjeda protiv Srbije otvara sva vrata. Ovisno o ishodu utakmice između Italije i Ukrajine, tri boda bi mogla donijeti čak i izravan plasman u polufinale, no ono što je sigurno jest da bi pobjeda osigurala minimalno treće mjesto i borbu za odlazak na natjecanje na kojem ova generacija, predvođena igračima poput Ljube Puljića iz Bayerna, Noe Mikića iz Dinama i Lovre Chelfija iz Barcelone, objektivno zaslužuje biti.

Dobro poznati protivnici

Iako svaka utakmica protiv Srbije nosi poseban naboj, ove dvije generacije se jako dobro poznaju. Hrvatska je, naime, u prvom krugu kvalifikacija, u studenom prošle godine, već odmjerila snage sa Srbijom i u Zagrebu slavila s uvjerljivih 4-1. Iako su gosti tada poveli, uslijedio je preokret u režiji Anđela Šutala koji je s dva gola i asistencijom donio veliku pobjedu Oreščaninovoj momčadi.

Taj rezultat, iako ohrabrujući, ne smije zavarati. Turnirski nogomet je nešto sasvim drugo, a i srpska reprezentacija, unatoč porazu od Ukrajine (1-2) u drugom kolu, posjeduje neospornu kvalitetu. Njihova okosnica su napadač Mihajlo Cvetković i veznjak Andrija Maksimović. S druge strane, izbornik Oreščanin se nada da će njegovi napadači, nakon neučinkovitosti protiv Italije, napokon proraditi. Potencijal u imenima poput Karla Mije Šimića (Wolfsburg) ili Patricea Čovića (Werder Bremen) je neupitan.

Povijest također nudi optimizam. Na Euru 2012. godine, Hrvatska je u ključnoj utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo pobijedila Srbiju 3-0. Scenarij je sličan, ulozi su jednako veliki. Vrijeme je da ova generacija pokaže karakter i ponovi uspjeh svojih prethodnika.

Hrvatska, dakle, u nedjelju igra za sve. Za ponos, za polufinale Europskog prvenstva i, ono najvažnije, za ispunjenje sna o nastupu na svjetskoj pozornici. Cijela nacija bit će uz Mlade Vatrene, s nadom da će im idilična kulisa velškog dvorca Caernarfon donijeti sreću i pobjedu koja život znači.