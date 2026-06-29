Tko je Siniša Oreščanin? Bivši trener Hajduka spreman je povesti mladu Hrvatsku na europski tron

Hrvatska U-19 reprezentacija kreće u borbu za europski tron u Walesu, a na klupi je vodi Siniša Oreščanin, 53-godišnji stručnjak poznat po nadimku "Six". Njegov zadatak nije samo ostvariti rezultat, već i brusiti talente koji će jednog dana nositi dres seniorske vrste, a put do klupe nacionalne selekcije bio je dug i metodičan, obilježen radom u sjeni velikih pozornica.

Put od nižih liga do klupe Hajduka

Oreščanin je trenerski zanat počeo peći još kao aktivni igrač. Nakon karijere središnjeg veznog u nižerangiranim klubovima poput Sesveta i Lučkog, posvetio se radu s mladima. Vodio je omladinske pogone Sesveta, Zagreba i Dinama, a iskustvo je stjecao i u Saudijskoj Arabiji kao trener mlade momčadi Al-Nassra. Šira javnost upoznala ga je 2018. godine kada je preuzeo prvu momčad Hajduka. Iako je epizoda u Splitu trajala kratko, ostao je zapamćen kao trener s najboljim prosjekom osvojenih bodova u HNL-u od osamostaljenja, dokazavši da se njegov metodičan pristup može uspješno primijeniti i na najvišoj razini.

Stručnjak za osjetljivu fazu razvoja

Nakon Hajduka i kratke epizode u Gorici, Hrvatski nogometni savez prepoznao je njegove kvalitete. Prilikom imenovanja u svibnju 2023., predsjednik HNS-a Marijan Kustić istaknuo je kako Oreščanin "odlično razumije izazove koje imaju igrači upravo u ovoj osjetljivoj fazi prelaska u seniorski nogomet". I sam Oreščanin često naglašava probleme s kojima se suočavaju mladi igrači. U ranijim izjavama upozorio je kako je ukidanjem B momčadi u Hrvatskoj "dosta usporen razvoj naših mladih talenata", za razliku od suparnika čiji su igrači već standardni seniori u svojim klubovima. To je izazov koji pokušava premostiti kroz reprezentativna okupljanja.

Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Timski duh kao ključ uspjeha

Ovo mu je treći ciklus na klupi U-19 selekcije, a iskustva iz prethodnih ciklusa koristi kako bi stvorio pobjednički kolektiv. "Tim mora uvijek biti na prvom mjestu. Učimo ih tom kolektivnom razmišljanju", poručio je. Koliko je u tome uspio, pokazala je i ključna kvalifikacijska pobjeda protiv Srbije (4:1), nakon koje je inzistirao na odvajanju sporta od politike. "Prvenstveno smo razmišljali sportski. Ovo je samo nogomet", izjavio je Oreščanin, ponosan na zrelost svojih igrača.

Na Euru ih čeka teška skupina sa Srbijom, Italijom i Ukrajinom, no s izgrađenim zajedništvom i jasnom vizijom, ambicije su visoke. Sve možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo počevši od ponedjeljka u 21 sat i utakmice s Ukrajinom.