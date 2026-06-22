Kako se Hrvatska nakon deset godina vratila među elitu? Svi će pamtiti utakmicu sa Srbijom

Nakon dugih deset godina čekanja, hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ponovno je dio europske elite. Posljednji put smo se na EURO kvalificirali 2016., kada smo u skupini s Engleskom, Francuskom i Nizozemskog završili posljednji, bez osvojenog boda. No, ovog puta bi trebalo biti drukčije.

Izabranici Siniše Oreščanina s velikim su ambicijama otputovali u Wales na Europsko prvenstvo, svjesni da ih čeka paklena konkurencija, ali i jedinstvena prilika da ispišu novu, zlatnu stranicu povijesti hrvatskog nogometa. Turnir, koji se održava od 28. lipnja do 11. srpnja, u Walesu nije samo borba za prestižni kontinentalni naslov; on je i kvalifikacijski filter za Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje se 2027. godine održava u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

Besprijekoran put do europske pozornice

Za "mini Vatrene" put do Walesa bio je dug i zahtjevan. Sve je započelo još u jesen 2025. godine, u prvoj rundi kvalifikacija. Hrvatska je bila domaćin skupine 6, a suparnici su joj bili Srbija, Gruzija i Gibraltar. Oreščaninova momčad demonstrirala je silu, ostvarivši tri pobjede iz isto toliko utakmica s impresivnom gol-razlikom 14:1. Nakon uvjerljivih pobjeda protiv Gibraltara (8:0) i Gruzije (2:0), uslijedio je odlučujući dvoboj za prvo mjesto protiv vršnjaka iz Srbije. Ta je utakmica, odigrana na terenu zagrebačkog Rudeša na dan pada Vukovara, pokazala svu snagu i karakter ove generacije.

Rapsodija protiv Srbije

Upravo je utakmica protiv Srbije iz prve kvalifikacijske runde, unatoč tome što se igrala bez navijača zbog sigurnosnih mjera, ponudila nogometnu predstavu za pamćenje i lansirala jednog igrača u orbitu. Iako su gosti poveli iz prve prave prilike u 16. minuti golom Luke Zarića, hrvatska dominacija ubrzo je došla na naplatu. Ključni trenutak dogodio se u 29. minuti, kada je nakon kornera loptu na lijevoj strani primio Anđelo Šutalo, odigrao oštru prizemnu loptu u peterac gdje je branič Bayerna Ljubo Puljić bio brži od vratara i poslao loptu kroz noge za izjednačenje.

Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Bio je to tek početak Šutalove "utakmice karijere" budući da se devetnaestogodišnji, tada igrač Dinama, a sada Hajduka, samo četiri minute kasnije upisao i u strijelce. Primio je loptu na sredini terena, sjurio se prema golu i s dvadesetak metara preciznim udarcem ljevicom pogodio donji lijevi kut za potpuni preokret. Hrvatska je mogla riješiti utakmicu u 66. minuti, no Patrice Čović nije iskoristio kazneni udarac, pogodivši vratnicu nakon pokušaja "panenke". Kazna za promašaj nije stigla, već je uslijedila nova demonstracija moći. U 71. minuti, nakon sjajnog prodora Karla Šimića po desnoj strani, Šutalo je ponovno bio na pravom mjestu i pospremio loptu u mrežu za 3:1.

Konačnih 4:1 postavio je Karlo Zulfić u 89. minuti, no junak dvoboja bio je nedvojbeno Anđelo Šutalo koji je s dva gola i asistencijom srušio izravnog rivala. Talentirani ofenzivni veznjak, koji je može igrati i na poziciji lijevog beka, je par mjeseci nakon te velebne utakmice Dinamo zamijenio Hajdukom u potrazi za minutažom, što dovoljno govori o tome koliko je predan i željan uspjeha.

Foto: Sanjin Strukic/./imago sportfotodienst/Profimedia

Uspjeh je nastavljen u "Elitnoj rundi" u ožujku 2026. godine, posljednjoj i najtežoj prepreci. Hrvatska je ponovno imala prednost domaćeg terena, a u izuzetno jakoj konkurenciji s nogometnim velesilama poput Francuske te neugodnim Švicarskom i Norveškom, Vatreni su s dvije pobjede i jednim remijem osvojili prvo mjesto i potvrdili svoj dolazak na veliku scenu u Wales.

Paklena skupina i ulog veći od naslova

Ondje ih je ždrijeb održan u Wrexhamu smjestio u takozvanu "skupinu smrti". Protivnici u skupini B redom su bivši osvajači ovog natjecanja. Prvi ispit je 29. lipnja protiv Ukrajine, prvaka iz 2009. godine. Tri dana kasnije slijedi okršaj s Italijom, dvostrukim prvacima (2003., 2023.) i braniteljima naslova., a za kraj, 5. srpnja, na rasporedu je novi susret sa Srbijom, koja je europski tron osvojila 2013. godine.

Ono što ovom turniru daje dodatnu težinu jest činjenica da je on izravni put na Svjetsko prvenstvo. Pravila su jasna i surova: četiri reprezentacije koje se plasiraju u polufinale automatski osiguravaju vizu. To znači da je osvajanje jednog od prva dva mjesta u skupini apsolutni imperativ. Srbija je već jednom pala, pa se nadamo da može opet, dok bi Italija i Ukrajina ipak trebali biti lakši suparnici od Francuske. Bez podcjenjivanja ikog, ova generacija je prepuna vrhunskih talenata i bit će užitak gledati je na prvenstvu, što ćete vi moći učinit na RTL-u 2 i platformi Voyo.

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