Mali Vatreni ovo su čekali 10 godina

Nakon 10 godina hrvatska reprezentacija do 19 godina igrat će europsko prvenstvo. Mali Vatreni remizirali su 1:1 s Francuskom u Varaždinu čime su zadržali prvo mjesto skupine i direktan plasman na završni turniru u Walesu koji počinje u lipnju. Na Euro u Estoniju će i reprezentacija do 17 godina koja je istim rezultatom završila utakmicu s Poljskom čime je osvojila prvo mjesto u svojoj skupini.