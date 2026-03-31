Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
SPEKTAKL U SAD-U /

Provjerite što je Dalić govorio uoči velikog okršaja s Brazilom

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak s početkom u 2.00 ujutro igra svoju drugu prijateljsku utakmicu američke turneje protiv Brazila. Bit će to njihov šesti međusobni ogled, a treći pod vodstvom Zlatka Dalića. Iako prijateljska, utakmica nosi težinu jer ju mnogi vide kao svojevrsni nastavak priče iz Katara 2022., kada je Hrvatska, nakon izvođenja jedanaesteraca, izbacila favorizirani Brazil.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

U prilogu RTL Danas provjerie što su uoči utakmice rekli izbornik Dalić i reprezentativac Petar Sučić, ali i izbornik Brazila.

 

31.3.2026.
20:28
RTL Danas
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićBrazilPetar Sučić
