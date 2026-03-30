Macan objasnio zašto još uvijek pomičemo sat: 'Nema tko lupiti šakom o stol...'

'KAO DJECA' /

Opet je došao taj zbunjujuć dan, pomiču se satovi, ljudi se osjećaju kao da imaju jet lag, krave daju manje mlijeka.

A mi se u Direktu po stoti put pitamo - nismo li već odavno odlučili da se satovi više neće micati?

I bi li bilo bolje da i zimi imamo ljetno računanje vremena?

Macan - Nema tko lupiti šakom o stol

Svaka članica Europske unije ima pravo odlučiti želi li ljetno ili zimsko vrijeme. Ali najveći je problem to uskladiti sa susjedima. Primjerice, Slovencima bi više odgovaralo zimsko računanje, Hrvatima ljetno - i eto problema, dogovora nema.

Pomicanju sata odzvonilo je i prije više od pet godina. 2018. u anketi je protiv toga bilo čak 84 % Europljana. Pa je godinu dana kasnije u Europskom parlamentu ukidanje i izglasano, ali nije dvije godine nakon toga - nije provedeno.

Komunikacijski i politički analitičar Krešimir Macan ističe: "Isto kao da u obitelji ne postoji neki mama i tata, koji lupe šakom o stol i kažu: 'Dosta je bilo, sad tišina', a djeca trče oko stola. Sve članice su kao nestašna djeca, a nema tko lupiti šakom o stol, nema tog šefa obitelji."

