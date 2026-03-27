Okršaj u Direktu! Herzog: 'Izrael nije izgubio ovaj rat.' Haidar Diab: 'Prijatelju, gotovo je'

Dok svijet sa strepnjom iščekuje rasplet krize na Bliskom istoku, u našem studiju suočili su se novinar Večernjeg lista, Hasan Haidar Diab i Ernest Herzog, izvršni direktor za operacije Svjetskog židovskog kongresa.

Hassane, vjerujete li da će do kraja tjedna tankeri biti propušteni kroz Hormuški tjesnac?

Hassan Haidar Diab: Zaista ne mogu sa sigurnošću tvrditi hoće li biti ili neće. Evidentno je da dobivamo različite informacije - jedno govori Donald Trump, drugo govore Iranci. Po svemu sudeći, još uvijek nisu postignuti nekakvi načelni dogovori oko pregovora. Iranci su od početka govorili da je Hormuški tjesnac otvoren za sve ljude, osim za neprijatelje. Ne mogu Iranci pustiti američke i izraelske tankere ili njihove brodove dok ih SAD i Izrael napadaju.

Vjerujete li da će se postići barem kakav-takav dogovor o propuštanju brodova?

Hassan Haidar Diab: Sve su opcije otvorene jer je Donald Trump nepredvidljiv. Iranci su tvrdi, ali se s razlogom i boje. Dva puta su pregovarali prošle godine u lipnju i sada, a opet su napadnuti. Čega se Iranci boje? Boje se da, dok oni pregovaraju, Donald Trump kupuje vrijeme dok mu ne stignu pojačanja i kopnene snage kako bi izvršio desant, odnosno okupirao otoke. Ako on to napravi, onda ide svijet k vragu. Preko milijun Iranaca je mobilizirano i prijavljeno u dobrovoljce. Iranci su rekli da na prvi korak Amerikanaca na njihov teritorij, napast će rafinerije u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu.

Erneste, vjerujete li vi da će do kraja tjedna tankeri biti propušteni?

Ernest Herzog: Ne želim uopće pokušati davati prognozu jer, s jedne strane, imamo Iran kojemu jednostavno ne vjerujem, a s druge nepredvidivog Trumpa koji je pregovarač, već smo to naučili. On je političar, više poslovni čovjek nego pregovara na jedan osebujan način, jako često testira situaciju. Ne bih htio dati nekakvu pretpostavku hoće li tu sad biti ili neće biti. Činjenica je da u zadnjih par dana svjedočimo da je Iran, barem ono što u medijima možemo vidjeti, sve odbio. Odbio je pregovore, a kao uvjet pregovora je tražio odštetu Hezbollahu u Libanonu kako bi došlo do nekakvih dogovora i pregovora, što je apsolutno, na neki način, neprihvatljivo.

Je li Izraelcima uopće u cilju da Trump postigne dogovor ili ne žele da se to "brže-bolje" riješi?

Ernest Herzog: Ja ne mogu govoriti, nisam predstavnik države Izrael, ali ono što mogu sa sigurnošću tvrditi je da Izrael želi što prije izaći iz ovog rata. Izrael niti jedan rat ne želi prolongirati iz jasnih razloga. I kroz povijest, od 1948. do danas Izrael niti jedan rat nije izgubio. Jer da jest, Izraela danas ne bi bilo. Drugi razlog je što Izrael ne ulazi u dugoročne ratove zato što vidi Iran kao prijetnju. Što se Izraela tiče, cilj je vjerojatno skoro do kraja postignuti. Iran u ovom trenutku ne predstavlja nuklearnu prijetnju, barem za sada.

A je li predstavljao?

Ernest Herzog: Apsolutno je predstavljao, to možete vidjeti po izvješćima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Hassan Haidar Diab: Prvo i osnovno, Izrael je već izgubio rat, kao i Amerika. Kad gledamo sve opcije, ako ne sruše režim, oni su gubitnici iz nekoliko razloga. Što je prva intencija bila i cilj? Sjetimo se prvog dana napada. Izašao je Netanyahu kao paun i rekao 'mi smo sada bombardirali Irance da bismo srušili režim'. Oni su ubili ajatolaha i mislili da će na taj način srušiti režim. To je govorio i Trump. Međutim, rat traje mjesec dana, režim nije pao, štoviše, kompaktniji je i, ja bih rekao, puno je radikalniji nego prije, sada treba izaći iz tog problema. Izrael je mjesec dana paraliziran. Danas je sedam milijuna Izraelaca cijeli dan u skloništima. Netanyahu je lagao Trumpu da ima izvještaj Mossada prema kojem će režim pasti nakon prvog udara. Sad kad američki mediji pišu da je Trump "nasamaren", Netanyahu kaže da nije kriv, već šef Mossada.

Erneste, je li Izrael danas sigurniji nego što je bio prije mjesec dana?

Ernest Herzog: Apsolutno da. U ovom trenutku, ako što je kolega rekao, Izraelci su u skloništima, ali Izrael definitivno nije izgubio ovaj rat. Ciljevi su postignuti. Samo da kažem, vrlo je lako kad ne govorite istinu, vrlo je lako onda poentirati, ali ciljevi Izraela su sigurnost Izraela i oslabljeni Iran, koji od 1979. viče "smrt Izraelu i smrt Americi, velikoj i maloj sotoni". Tako da, danas Iran ima daleko manje balističkih raketa i daleko je od atomske bombe. Obogaćeni uranij koji su imali prije rata više ne postoji u postotku koji se može koristiti za bilo što, osim za naoružanje. Sve priče o "energetskim svrhama" koje smo slušali od Irana, to nije istina, s obzirom na ono što se događalo na terenu, prema izvješćima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Hassan Haidar Diab: To je vaša želja. Kako kažu 'sjedi u krivu, ali govori ispravno'. Prijatelju, gotovo je, nije to više 1948. kad su Izraelci mogli lagati i muljati da su pobijedili. Svi mi vidimo, Iranci su uvukli strah u kosti Izraelcima. Pogledaj reakcije sa sjevera, pogledaj reakcije u Jeruzalemu, Haifi i Tel Avivu, kako kune i psuju Netanyahua koji im je obećao sigurnost. Netanyahu je prije par dana govorio o pobjedi, držao pobjednički govor, da su uništili 100 postotne balističke rakete, uništili ovo, uništili ono... Ali samo jedna stvar: ove rakete koje Iranci sada lansiraju, njih su lansirali i prošle godine, kao na slabi pa sada stižu do Izraela. Gle, možemo mi raspravljati što god hoćemo, ali Izraelu se nikada od 1948. do danas nije dogodilo ovo što vidimo sada, da su zaglavljeni u zgradama i ruševinama.

Koji je izlaz iz ove situacije?

Ernest Herzog: Na Bliskom istoku imamo dvije opcije. Većinsko stanovništva na Bliskom istoku su muslimani, ali najbrže rastuća grupacija među muslimanima je nažalost, ne za sada u većini, radikalni islam, dakle islamisti. Bilo da se radi o iranskom režimu, ovdje govorimo uvijek o režimu, iako kolega govori o Irancima. Ti Iranci, o kojima on govori, su sada po zatvorima iranskog režima. Izlaz iz ove situacije je deradikalizacija regije. Postoji islam, ne islamizam, postoji islam na Bliskom istoku kojeg prate Emirati, Bahrein i Saudijska Arabija. To su zemlje koje je taj Iran, o kojem govorimo, raketirao i bombardirao.

Hassan Haidar Diab: Izlaz je u tome da Izrael odustane od ideje "Velikog Izraela". To piše u njihovim medijima. Američki veleposlanik u Izraelu nedavno je izjavio da Izrael mora ostvariti svoj san o stvaranju 'Velikog Izraela'.

Ernest Herzog: Vidite koliko puta morate kliknuti na Google Maps da vidite taj "Veliki Izrael". Toliko je malen da ga ne možete naći. I još jedna stvar: Hitler je 1945. pred kraj rata krenuo regrutirati djecu. Dvanaestogodišnjaci su danas regrutirani, na iranskoj televiziji je objavljeno da regrutiraju dvanaestogodišnjake.