Edo Pezzi za RTL Direkt: 'Spasilo se puno znamenitih zgrada! Zašto ne i stadion u Splitu?'

Protiv rušenja su arhitekt koji drži autorska prava na Poljud Nenad Fabijanić, pa poznata arhitektica Zrinka Paladino, žestoko protiv su i sociolog Dražen Lalić i kolumnist Jutarnjeg Jurica Pavičić - a za rušenje; Torcida, pa šef nogometnog saveza Kustić i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

RTL Direkt razgovarao je s legendom sportskog novinarstva Edom Pezzijem.

Prošlo je dva tjedna otkada je prezentirana studija izvodljivosti prema kojoj je najbolja opcija rušenje Poljuda i gradnja novog na istom mjestu? Toliko traje i rasprava, jedni su za rušenje i gradnju novog stadiona, a drugi protiv toga poput arhitekata.

A što vi kažete na sve te rasprave?

"Ja sam emocionalno vezan za Hajduka i stadion i to dobro znate. Propatio, ali i uživao na starom Placu. Jer smo stalno bili na udaru kiše ili bure. Pazite ja sam proputovao toliko stadiona, najviše od ikoga u Splitu, na puno mjesta su me ljudi pitali za ovaj stadion. Na koncu on je 2015. proglašen drugim stadionom u Europi. Stadion kojeg je radio arhitekt Magaš i tu sam opet jer sam previše star, razgovarao s inženjerom Magašom. Imamo sam desetke intervju s njim jer mi smo dolazili gotovo svaki dana gledati kad se gradio kako to napreduje kako će to izgledati, pa ta radost dolaska na taj stadion. Treba poslušat struku, ne volim solit pamet ikome, ali slušam struku."

Arhitekte? Hoćete reći jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru?

"Pa da, ja kad idem u doktora ne idem veterinaru nego liječniku. Prema tome daj materi dite, ljudi znaju. Ta priča da se ne može obnoviti to je priča za malu djecu. Pazite Notre Dame, pa sve moguće katedrale sve je to obnavljano i vraćeno u prvobitan položaj. Ja ovakav plebiscit stručnjaka o jednoj temi nisam doživio, minorna su jedan ili dvojica koji misle drukčije, to znamo zašto misle tako. ja nisam za o tome govoriti. međutim mene boli duša, jedina stvar koju imamo od Dioklecijanovih vremena koju imamo u ovom gradu po čemu smo prepoznatljivi, čemu se morali diviti, mi bismo srušili."

Sami ste rekli riječ je o prepoznatljivom simbolu Splita, kakve vas uspomene vežu za Poljud, a dalo bi se zaključiti da ste protiv rušenja?

"Mislim da sve moje riječi, ja to govorim jer me boli duša kad nešto vidim. Ja ne znam ti ljudi koji su za, jesu li se oni s nekim konzultirali, jesu oni nekoga pitali, na temelju čega govore, pazite da priča da će se Hajduk financijski igrači spasiti na novom igralištu to je totalna bedastoća, onda neka idu igrati na Bernabe u Madrid pa će odmah pobjeđivati sve živo."

Koje vas uspomene vežu za Poljud?

"Ja bih mogao reći da me veže više loših nego dobrih, ali to je sport. Može se sve kad se hoće u Zagrebu se napravilo čudo, spasilo se puno važnih i znamenitih zgrada, zašto ne i stadion u Splitu.

Je li vas brine mogućnost da bi stadion ipak mogao bit srušen?

"Ne brine mene to, brine me nešto kao čovjeka u godinama, kao čovjeka koji je doživio dosta zdravstvenih problema. Svi oni prije referenduma koji će ići na glasanje ja bih otvorio im vrata bolnice da dođu u splitsku bolnicu, i da vide to je Splitu i Dalmaciji prioritet, to je bolnica. Ljudi malo okrenimo se malo. Pogotovo kad čujem priče od dva stadiona u situaciju kad imamo ove druge. Aj' da smo mi super bogati da imamo desete stadiona kao London aj' ok. Zato sam apsolutno zato za to da prevlada razum."