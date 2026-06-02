Šuta negira da Splićani imaju najskuplji javni prijevoz: 'Jeftiniji smo od Zagreba'

TKO JE U PRAVU? /

U Splitu novi udar na džepove građana - javni prijevoz poskupio je, a karta kod vozača sada stoji tri eura. Skuplje su i vožnje prema okolnim gradovima, dok mjesečne karte za učenike, studente i umirovljenike ostaju nepromijenjene. Split je novim cijenama javnog prijevoza prestigao Zagreb.

U odnosu na Split, Zagreb i dalje drži niže cijene javnog prijevoza - pojedinačna karta kod vozača košta 1,33 eura, dok je u Splitu tri. No, gradska vlast to negira.

'Ja bih rekao da nije. Za mjesečne što se tiče pokaznih karata, imamo najjeftinije. Jeftinije od grada Zagreba. Imamo besplatne mjesečne pokazne karte za sve učenike i sve studente i umirovljenike. I tu je itekako velika razlika na ostale gradove', komentirao je gradonačelnik Tomislav Šuta.

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