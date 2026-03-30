Sve je spremno za konačni okršaj BiH i Italije: 'Navikli su oni na lošije terene'

DŽEKO ODGOVORIO /

Bosnu i Hercegovinu sutra u Zenici očekuje finalni okršaj s Italijom za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Momčad Sergeja Barbareza ima priliku napraviti veliki iskorak i po drugi put u povijesti plasirati se na Mundijal. S druge strane stoje Azzurri, reprezentacija bivšeg trenera Hajduka, Gennara Gatussa koja je propustila posljednje dvije svjetske smotre.

Uoči utakmice odluke s talijanske strane pljušte kritike na račun stadiona na Bilinom polju pa im je na današnjoj konferenciji za medije odgovorio kapetan Bosne i Hercegovine Edin Džeko koji jako dobro poznaje i stanje na talijanskim stadionima.