DŽEKO ODGOVORIO /

Sve je spremno za konačni okršaj BiH i Italije: 'Navikli su oni na lošije terene'

Bosnu i Hercegovinu sutra u Zenici očekuje finalni okršaj s Italijom za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Momčad Sergeja Barbareza ima priliku napraviti veliki iskorak i po drugi put u povijesti plasirati se na Mundijal. S druge strane stoje Azzurri, reprezentacija bivšeg trenera Hajduka, Gennara Gatussa koja je propustila posljednje dvije svjetske smotre.

Uoči utakmice odluke s talijanske strane pljušte kritike na račun stadiona na Bilinom polju pa im je na današnjoj konferenciji za medije odgovorio kapetan Bosne i Hercegovine Edin Džeko koji jako dobro poznaje i stanje na talijanskim stadionima.

30.3.2026.
20:42
Sportski.net
Bosna I HercegovinaTalijanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Edin Džeko
