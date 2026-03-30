Trump napada, prijeti i hvali se: Pod svaku cijenu želi kontrolu nad Hormuškim tjesnacem

REGIJA U STRAHU /

Broj američkih snaga na Bliskom istoku i dalje raste, a američki predsjednik Trump prijeti uništenjem iranskih naftnih terminala ako Hormuški tjesnac uskoro ne bude otvoren. Iranske rakete presreće NATO, dok regija gori i strahuje od širenja sukoba.

Sukob s Iranom se zaoštrava, a Donald Trump u govoru o ratu ovako opisuje američki proturaketni sustav. Nakon pohvala na svoj račun, Trump opet prijeti. Traži hitno otvaranje Hormuškog tjesnaca ili slijedi uništenje, među ostalim, i otoka Harga na kojem se nalazi najveći iranski naftni terminal. Sve to, dok kako kaže pregovori - sjajno napreduju. Iran to demantira. Trump želi iransku naftu, a nakon što je Teheran upozorio na moguću američku kopnenu invaziju, cijena crnog zlata skočila je na gotovo četverogodišnji maksimum, odnosno oko 116 dolara po barelu. Niz zemalja uveo je krizne mjere. Više u prilogu...