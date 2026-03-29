Zatišje prije bure: Evo što Vatreni govore uoči okršaja s Brazilom

KAKO DO POBJEDE?

U miru Orlanda hrvatska nogometna reprezentacija odbrojava do velikog sudara s Brazilom.

Dvoboj je to koji privlači ogromnu pažnju. Mnogi ga vide kao revanš za dramatično četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Katru 2022., kad su Vatreni nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izbacili favorizirani Brazil, a njihove zvijezde ostavili u suzama. Pred novinare su stali Nikola Moro koji utakmicu s Brazilom vidi kao priliku za dokazivanje i Marin Pongračić koji je objasnio kako će hrvatska obrana zaustaviti brazilske napadače, posebno Realovog Viniciusa Juniora.

