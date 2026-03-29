Koliko je opasno nevrijeme koje se najavljuje? Jembrih: 'Znate ono - to je vuk, to je vuk i onda jedanput...'

Zagrebački su vatrogasci u posljednja tri dana imali više od 1200 intervencija, a posao još nije gotov. U pomoć su im zato stigle kolege diljem zemlje. U parku Maksimir palo je 3 tisuće stabala, a oštećeno je više od 150 automobila. Grad je objavio i gdje i kako prijaviti štete.

Gost RTL-a Danas je bio šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih koji je otkrio detalje situacije na terenu. "Puno je bolja, sutra ćemo odraditi zadnje dojave ako ne bude izvanrednih događanja".

Prognostičari najavljuju loše vrijeme u utorak te jake vjetrove u noći sa srijede na četvrtak. Jembrih je potvrdio da su spremni. Na pitanje koliko je opasno nevrijeme koje se najavljuje. "Ja bih rekao, znate ono - To je vuk, to je vuk, i onda jedanput taj vuk bude u sto puta prava situacija. Pratimo, vidjet ćemo što bude".