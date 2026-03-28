U hrvatskom gradu za ovakav slučaj još nisu čuli: 'U šoku sam, Bože sačuvaj!'

Plastenik s povrćem poslužio je kao savršena kamuflaža. Među redovima blitve, ispod obrađene zemlje pronađeno je 793 grama speeda. Na području Slatine građani za ovakav slučaj još nisu čuli.

"U šoku sam.. Sve sam čula, ali da je u Slatinama pronađen ispod blitve speed. OPG Slatine, ne znam što bi drugo rekla. Bože sačuvaj!", kaže Darija iz Slatine.

"U vrtu ne! Ali ima onih koji dostavljaju u noćim satima. Vidite ga u obliku magle nestane, a nestane kao avion!", kaže Joško iz Slatine.

U minutu pronašao amfetamin

Policija je uhitila 56-godišnjeg muškarca i 36-godišnju ženu, a osim droge u vrtu u kući su otkriveni i drugi ilegalni predmeti. "Također je pronađena još manja količina amfetamina, digitalna vaga, mobiteli, uređaji za vakuumiranje, zračna puška, puščano streljivo i tri školjke periske!", kaže glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Za ovu akciju pronalaska, zasluge preuzima jedan od četiri psa za detekciju droga na području Splitsko-dalmatinske županije koji je u minuti pronašao amfetamin.

"Zemlja je bila toliko obradiva da nije bilo mogućnosti da mi to pronađemo. Prilikom pregleda psa, ja sam vidio na njemu da se pas zainteresirao, da radi amo reći sto na sat jer je taj dio zatvoren nije puhao vjetar što njemu otežava prilikom rada", kaže Ivica Tolić iz Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske.

Balto marihuanu nanjuši lakše

Belgijski ovčar Balto, već osam godina radi u policijskoj službi, a specijaliziran je za pronalazak droga. Marihuanu nanjuši lakše od ostalih opojnih sredstava, a kada ih pronađe, vodiču to signalizira tako što legne.

Njegova njuška je zlatna kažu, jer u karijeri broji samo velike uspjehe. "Ima dosta zapljena. Jedna od većih je 200 kilograma marihuane na području Makarske, dva kilograma kokaina na autocesti. Nisam vodio statistiku", kaže Tolić.

I upravo zahvaljujući Baltu, policija je riješila slučaj. U vrtu prepunom blitve bez njega bi teško bilo otkriti da se ispod - skrivala droga.