U stanu u Osijeku skrivao dvije kile amfetamina: Imao je i opremu za proizvodnju

Osječko-baranjska policija uhitila je 25-godišnjaka iz Osijeka, kod kojega je pronašla gotovo dva kilograma amfetamina, konoplju, kao i materiju za proizvodnju amfetamina, izvijestila je policija u subotu.

Policija je temeljem sudskog naloga pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi osumnjičeni 25-godišnjak.

Tijekom pretrage pronađeno je 1,99 kilograma amfetamina te 477 grama paste konoplje i 1,8 grama konoplje.

Pronađeno je i više aluminijskih vrećica materije za proizvodnju amfetamina ukupne težine 12,65 kilograma, uređaji za mjerenje PH vrijednosti kao i ostali pribor koji je korišten za proizvodnju amfetamina.

Osumnjičeni 25-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a osječkom Općinskom državnom bit će kazneno prijavljen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla su vozila za protueksplozijsku službu: Pogledajte kakve mrcine je dobila policija

