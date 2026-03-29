Pogledajte najluđe trenutke Blažička i Novaka dok su komentirali VN Japana

RTL i portal Net.hr donose najluđe trenutke iz kabine našeg komentatorskog dvojca Ivana Blažička i Nevena Novaka za vrijeme Velike nagrade Japana. Blažičko i Novak pokazali su zavidnu razinu emocije i oplemenili spektakularnu utrku na svoj način.

Talijan Kimi Antonelli osvojio je Veliku nagradu Japana Formule 1 u Suzuki, postavši najmlađi vodeći u povijesti prvenstva. Vozač Mercedesa nakon svoje prve pobjede dva tjedna ranije u Šangaju, u nedjelju je pobijedio u Suzuki, iskoristivši svoj pole position start i po njega sretan tijek utrke. Australac Oscar Piastri završio je drugi, dajući snažan znak života za McLaren, dok je Charles Leclerc u Ferrariju zauzeo treće mjesto.

Ključni trenutak utrke bila je nesreća u kojoj je sudjelovao vozač Haasa Oliver Bearman u 22. krugu, a kako je sigurnosni automobil bio na stazi pet krugova, to su iskoristili bivši svjetski prvaci Lewis Hamilton i Max Verstappen, kao i Antonelli, za promjenu guma. Devetnaestogodišnji Talijan je imao loš start i prvi put je vodio utrku u 27. krugu, ali je potom suvereno odjurio do cilja.

Piastri, koji je startao s trećeg mjesta na startnoj liniji, imao je najbolji start, gotovo bez napora prestigavši ​​oba Mercedesa, kao i Leclerca. Za Mercedes, tim šefa tima Tota Wolffa, start se još jednom pokazao kao njihova najveća slabost. Antonelli je čak pao s vrha na šesto mjesto nakon samo nekoliko metara,a Russell je završio četvrti iza Piastrija, Leclerca i Norrisa, a Hamilton je bio peti. Startavši s jedanaestog mjesta na startnoj liniji, Max Verstappen je ostao iza prvih šest tijekom cijele utrke, na kraju završivši osmi.

U generalnom poretku nakon tri utrke, Antonelli vodi sa 72 boda, Russell je drugi s devet bodova zaostatka, a Leclerc treći s 49 bodova.

Prvenstvo Formule 1 će napraviti jednomjesečnu pauzu zbog rata na Bliskom istoku, a sljedeća utrka održat će se 3. svibnja u Miamiju.