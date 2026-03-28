Trump je u rat krenuo kao maturant na ekskurziju: 'Ovakvog mentola Amerika nije imala u 150 godina'

S NAJBOLJIM DRUGOM /

Ekskurzija Donalda Trumpa u Iran ući će u peti tjedan ali američki predsjednik gotovo svakog dana predano radi da završi ono što je započeo.

Još dan danas se priča kako je Franklin Roosevelt ostao razočaran kad je ušao u Bijelu kuću i vidio da nema gdje plesati. Ali da je živ Theodor Dreiser bi ponovo trebao napisati Američku tragediju jer ovakvog mentola Amerika stvarno nije imala u zadnjih 150 godina. Jedini mentoli veći od Donalda Trumpa su Hrvati koji ne vide o kakvom je mentolu riječ a posljedice njegovog mentalnog stanja kao i cijeli svijet svakog dana osjećaju u svojim novčanicima. Za razliku od Trumpa koji svoja stanja, da ne kažemo sr**ja, pretvara u bogatstvo. Prema Forbesu Trump je u drugom mandatu dosad zaradio već 3 milijarde dolara. Na poziciji predsjednika Sjedinjenih država privatne poslovne operacije mu cvjetaju, od manipulacija tržištem kriptovaluta do prodaje brendirane Biblije.

Ali OK, sve mu je oprošteno samo da prekine rat u koji je krenuo kao maturanti na ekskurziju, bez pameti i jasnog cilja, rame uz rame s najboljim drugom Netanyahuom razrednim siledžijom koji maltretira koga može. I taman kad pomisliš da i od njega mogu doći dobre vijesti, kad kaže da je počeo s pregovorima, on ti neće znati reći s kim pregovara.

Znači pregovaraju s mrtvim ljudima..zvuči glupo, ali ako se sjetite prije dva tjedna Trump je rekao da okolo hodaju mrtvi ljudi bez ruku i nogu, tako da je ovo već neki napredak.. ovi s kojima pregovaraju su mrtvi ali bar imaju ruke u kojima drže slušalicu. Onda su mu rekli da je to ipak neka živa i to top osoba.

Dakle pregovara se s onima za koje mu se čini da vode Iran. Ne onima koji vode Iran, nego onima za koje mu se čini da vode Iran. Nigerijski princ valjda. Tražio ga je pin od kartice da mu prebaci neka sredstva koja mu je pokojna baba Trump ostavila na čuvanje pa mu se činilo da je to pravi tip za pregovore. A tko je koga zvao?

Spičiš 50 milijardi dolara na bombardiranje i raketiranje Iranskog nuklearnog programa i onda ga Iranci s lopatama od 5 - 6 dolara opet mogu iskopati. Ali OK, sad je valjda ispregovarao da mu moraju predati sve lopate. Šteta što Iranci o tome ne znaju ništa.

Ali ne treba vjerovati ni iranskom totalitarno koruptivnom režimu, možemo imati puno povjerenja u ono što kaže američki totalitarno koruptivni režim. A on kaže da su već dogovorili i tko će kontrolirati Hormuški tjesnac.

Tko god bio ajatolah. Valjda misli na zeta Jareda. On će biti novi iranski ajatolah. Jer Jared je taj koji navodno pregovara s Irancima, pa će valjda nešto ispregovarati i za sebe. Trumpu Hormuz, njemu Teheran. Uglavnom na izjavu o zajedničkoj kontroli Hormuza reagirala je iranska diplomacija i objavila meme kako će to izgledati. Ne treba objašnjavati za koga je ružičasti volančić. Ali Bogu hvala Trump se ne da smesti takvim provokacijama pa se idući dan pohvalio kako je od Iranaca i poklon dobio.

E sad kakav su mu poklon Iranci donijeli Trump nije htio otkriti, ali nije teško zamisliti što bi to moglo biti.. samo bilo bi dobro da ga netko upozori da taj poklon ne unosi u dvorište Bijele kuće. Da mu plesna dvorana ne bi zaplesala u zraku. A kako je uspio postići tako golemi napredak u pregovorima s iranskim režimom Trump je i to objasnio.

Da Donalde, to su posve novi ljudi, jer prije je na vlasti bio ajatolah Hamenei, a sad je na vlasti ajatolah Hamenei mlađi. Kojemu je Trump ubio oca, majku i sestre, tako da stvarno nema razloga da ne bude fleksibilan u pregovorima.

Usput budi rečeno Amerika već 50 godina nameće ekonomske sankcije iranskom režimu, bez ikakvog rezultata, a iranski režim je u samo tjedan dana od američkog napada cijeli svijet doveo na početak vjerojatno najveće energetske krize ikada”, kako bi rekao jedan. Pri tome je nakon 50 godina svih mogućih sankcija, Amerika najprije zasula Iran bombama, a potom mu ukinula sankcije na izvoz nafte kako bi na naftnom tržištu spasila što se spasit da. Ali što bi rekao Njonjo, vrijeme je da se uozbiljimo i vratimo lobotomiji.

Ne znam jeste li primijetili ali na putu do Ramsteina nalazi se i Hrvatska, ali mi smo već navikli da kad se veliki tuku na nas padaju njihovi otpaci. Šteta da se na puti do Ramsteina ne nalazi i Trumpov ljetnikovac Mar-a-Lago, on tamo voli igrati golf, pa da mu Iranci na igralištu konačno naprave rupu koju može pogoditi.

Jer čovjek koji je bez ikakvog razloga i povoda uvukao svijet u kataklizmičku ratnu i ekonomsku spiralu kojoj se ne nazire kraj a čije posljedice već sada osjeća ali baš svaki od 8,3 milijarde stanovnika Zemlje u najmanju ruku zaslužuje bar poštenu rupu na svom golf igralištu.

Ali kao i kod nas ne treba uvijek kriviti izabrane. I oni koji ih biraju trebali bi se malo preispitati. Jedna gospođa s benzinske pumpe u Pennsylvaniji upravo je to učinila na najiskreniji mogući način.