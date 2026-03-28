DAJTE NAM BRAZIL /

Izbornik najavio utakmicu protiv peterostrukih svjetskih prvaka

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama u Orlandu.

Nakon pobjede nad Kolumbijom, okrenuli su se idućem protivniku na američkoj turneji. Bit će to reprezentacija Brazila predvođena izbornikom Carlom Ancelottijem, a taj susret igrat će se u noći s utorka na srijedu. I dok u stožeru Vatrenih nema problema s ozljedama, Brazilci su nakon 2:1 poraza od Francuske ostali bez zvijezde Barcelone Raphinhe i desnog beka Rome - Wesleyja.

28.3.2026.
20:52
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBrazilska Nogometna ReprezentacjiaZlatko Dalić
