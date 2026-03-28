GLAVU GORE

Šteta! Hrvatske tenisačice bez finala turnira parova u Dubrovniku

Želja je bila velika, ali i pritisak. Hrvatske tenisačice Ana Konjuh i Lucija Ćirić Bagarić nisu uspjele izboriti finale parova na WTA turniru u Dubrovniku.

Bolje od njih sa 6:1 i 6:3 bile su Čehinje Anastasia Detjuk i Dominika Šalkova. U nekoliko dionica Hrvatice su pokazale da znaju i mogu parirati protivnicama, no to nije bilo dovoljno. Ipak, polufinale je već velik uspjeh za Anu i Luciju koje su prvi put igrale zajedno i to pred domaćom publikom u srcu svog Dubrovnika.

28.3.2026.
20:34
Sportski.net
