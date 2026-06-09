Serena Williams se nakon skoro četiri godine vratila tenisu i pobijedila

Amerikanka Serena Williams i Australac Nick Kyrgios vratili su se tenisu ovog utorka i to na pobjednički način, na travnatom WTA turniru u Londonu, odnosno ATP turniru u Stuttgartu.

Pozivnicu od organizatora turnira u Stuttgartu dobio je 31-godišnji Nick Kyrgios koji je tijekom 2026. odigrao samo jedan meč, na samom početku godine u Brisbaneu. Ukupno je od 2023. do ovog utorka odigrao tek sedam mečeva, ali se uspješno vratio na terene.

U prvom kolu Stuttgarta Australac je prilično lako, sa 6-3, 6-4, nadigrao Francuza Corentina Mouteta, 36. tenisača na svijetu. Idući suparnik Kyrgiosa bit će Japanac Shimabukuro koji je bio bolji od Francuza Halysa sa 6-4, 6-2.

Kyrgios je tijekom karijere najveći uspjeh ostvario baš na travi kada je igrao finale Wimbledona 2022. godine u kojem je poražen od Novaka Đokovića.

Nakon skoro četiri godine stanke tenis je na profesionalnoj razini zaigrala 44-godišnja Serena Williams koja je u Londonu s partnericom, 19-godišnjom Kanađankom Victorijom Mboko, nastupila u prvom kolu parova. Serena i Mboko svladale su sa 7-6(2), 6-2 Amerikanku Melichar-Martinez i Novozelanđanku Routliffe.

Tijekom nevjerojatne karijere Serena Williams je osvojila 23. pojedinačna trofeja na Grand Slam turnirima, a uz to je i 14 puta bila pobjednica u parovima na četiri Grand Slam turnira.