Rukometašice Podravke love čudo u Danskoj

LIGA PRVAKA /

Rukometašice Podravke doputovale su u Dansku gdje će sutra odigrati uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvakinja.

Na gostovanju kod Esbjerga čeka ih težak zadatak. Pokušat će nadoknaditi čak 11 pogodaka zaostatka iz prve utakmice. No čak i u slučaju ispadanja, izabranice Ivice Obrvana mogu biti zadovoljne nastupom u najelitnijem europskom klupskom natjecanju jer su nakon gotovo 20 godina, u dvije uzastopne sezone uspjele izboriti nokaut fazu.