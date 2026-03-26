Slovenski vunderkind zabio jedan od najboljih golova ikada za pobjedu u posljednjoj sekundi

U slovenskoj rukometnoj ligi u srijedu navečer vidjeli smo jedan od najljepših golova u povijesti ovoga sporta. Za to je zaslužan slovenski vunderkind Aljuš Anžič.

Bila je to vrlo važna utakmica u borbi za prvaka Slovenije između Krke i Celja. Anžič je prvo minutu i pol do kraja utakmice zabio za 30:30. Činilo se da Krka ima napad za pobjedu, ali je veliku obranu upisao Gal Gaberšek, igrači Celja jurnuli su u kontru, ostalo je svega nekoliko sekundi do kraja.

Foto: Mohamed Tageldin/Stringershub Inc./Profimedia

Anžič je odlučio sve uzeti u svoje ruke i pogodio nevjerojatan skok šut gotovo s polovice terena u rašlje. Strašnu haubicu ima u ruci Slovenac koji je prošlog mjeseca napunio tek 18 godina.

Da stvar bude impresivnija, bio je to Aljušu deseti gol na utakmici iz deset pokušaja. Slovenija ima strašnog talenta u svojim redovima.

"Celjska ekipa ostvarila je drugu pobjedu u ligi za prvaka i izjednačila se po bodovima s dosadašnjim liderom Trimom iz Trebnja", piše slovenski 24ur.com.

