FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
S POLA TERENA /

Slovenski vunderkind zabio jedan od najboljih golova ikada za pobjedu u posljednjoj sekundi

×
Foto: Screenshot/Instagram/liganlb

26.3.2026.
11:12
Sportski.net
Screenshot/Instagram/liganlb
VOYO logo
VOYO logo

U slovenskoj rukometnoj ligi u srijedu navečer vidjeli smo jedan od najljepših golova u povijesti ovoga sporta. Za to je zaslužan slovenski vunderkind Aljuš Anžič.

Bila je to vrlo važna utakmica u borbi za prvaka Slovenije između Krke i Celja. Anžič je prvo minutu i pol do kraja utakmice zabio za 30:30. Činilo se da Krka ima napad za pobjedu, ali je veliku obranu upisao Gal Gaberšek, igrači Celja jurnuli su u kontru, ostalo je svega nekoliko sekundi do kraja.

Foto: Mohamed Tageldin/Stringershub Inc./Profimedia

Anžič je odlučio sve uzeti u svoje ruke i pogodio nevjerojatan skok šut gotovo s polovice terena u rašlje. Strašnu haubicu ima u ruci Slovenac koji je prošlog mjeseca napunio tek 18 godina.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Liga NLB (@liganlb)

 

 

 

Da stvar bude impresivnija, bio je to Aljušu deseti gol na utakmici iz deset pokušaja. Slovenija ima strašnog talenta u svojim redovima. 

"Celjska ekipa ostvarila je drugu pobjedu u ligi za prvaka i izjednačila se po bodovima s dosadašnjim liderom Trimom iz Trebnja", piše slovenski 24ur.com.

Celje Pivovarna LaškoKrkaSlovenija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
