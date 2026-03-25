STIŽE DOMA

Zagreb nastavlja graditi super momčad, nakon 14 godina vraća se legendarno krilo

Zagreb nastavlja graditi super momčad, nakon 14 godina vraća se legendarno krilo
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Prošlo je 14 godina otkako sam iz Zagreba otišao u Kielce'

25.3.2026.
16:44
Sportski.net
Manuel Štrlek od sljedeće sezone opet će nositi dres RK Zagreba. Legendarni hrvatski krilni rukometaš vraća se u klub kojom je počeo karijeru, otkrio je Manuel za Sportske novosti.

Štrlek se vraća nakon 14 godina kada je 2012. napustio Lavove i otišao u poljsko Kielce. "I jako sam sretan i ponosan što ću u Zagrebu biti dogodine jedini igrač koji je ponikao u klubu i što se vraćam tamo odakle je sve počelo. Ideja je postojala i ranije, sad je došlo do realizacije i sretan sam što se imam priliku vratiti doma.

Prošlo je 14 godina otkako sam iz Zagreba otišao u Kielce, u kojem sam bio šest sezona, pa pet sezona u Veszpremu, pa Našice, pa prilika koju sam dobio da se okušam u Bundesligi i to u dresu Füchsea iz Berlina, koji se prvi put popeo na krov Njemačke. Igrati u Bundesligi bila mi je želja cijeli život, a ostvarila se igrom slučaja. Trebali su krilo odmah, trebali su drugog kraj Freihofera. Bio sam svjestan da neću igrati puno, ali je ispalo za mene iznad svih očekivanja i jako sam sretan zbog te epizode u karijeri", kazao je Štrlek. 

Manuel je posljednje dvije sezone proveo u Nexeu, krajem ove godine napunit će 38 godina, a u dresu hrvatske reprezentacije odigrao je 160 utakmica i došao blizu brojke od 600 utakmica. Osvojio je srebro na Europskom prvenstvu, kao i dvije bronce na Euru, te po jednu na Svjetskom prvenstvu te Olimpijskim igrama

Rk ZagrebManuel štrlekHrvatska Rukometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
