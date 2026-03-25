Zagreb nastavlja graditi super momčad, nakon 14 godina vraća se legendarno krilo

Manuel Štrlek od sljedeće sezone opet će nositi dres RK Zagreba. Legendarni hrvatski krilni rukometaš vraća se u klub kojom je počeo karijeru, otkrio je Manuel za Sportske novosti.

Štrlek se vraća nakon 14 godina kada je 2012. napustio Lavove i otišao u poljsko Kielce. "I jako sam sretan i ponosan što ću u Zagrebu biti dogodine jedini igrač koji je ponikao u klubu i što se vraćam tamo odakle je sve počelo. Ideja je postojala i ranije, sad je došlo do realizacije i sretan sam što se imam priliku vratiti doma.

Prošlo je 14 godina otkako sam iz Zagreba otišao u Kielce, u kojem sam bio šest sezona, pa pet sezona u Veszpremu, pa Našice, pa prilika koju sam dobio da se okušam u Bundesligi i to u dresu Füchsea iz Berlina, koji se prvi put popeo na krov Njemačke. Igrati u Bundesligi bila mi je želja cijeli život, a ostvarila se igrom slučaja. Trebali su krilo odmah, trebali su drugog kraj Freihofera. Bio sam svjestan da neću igrati puno, ali je ispalo za mene iznad svih očekivanja i jako sam sretan zbog te epizode u karijeri", kazao je Štrlek.

Manuel je posljednje dvije sezone proveo u Nexeu, krajem ove godine napunit će 38 godina, a u dresu hrvatske reprezentacije odigrao je 160 utakmica i došao blizu brojke od 600 utakmica. Osvojio je srebro na Europskom prvenstvu, kao i dvije bronce na Euru, te po jednu na Svjetskom prvenstvu te Olimpijskim igrama.

