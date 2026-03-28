Kakva greška! Jedan od favorita utrke pao i pomogao domaćem predstavniku

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) nastavio je svoju nevjerojatnu formu s početka sezone, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu u Svjetskom Superbike prvenstvu. U prvoj utrci vikenda u Portugalu suvereno je slavio ispred timskog kolege Ikera Lecuone, no glavna priča dana za tisuće navijača na tribinama bio je domaći vozač Miguel Oliveira (ROKiT BMW), koji je osvojio svoje prvo postolje u kategoriji.

Ključni trenutak utrke dogodio se u petom od dvadeset krugova, kada je Yari Montella, do tada drugoplasirani, pao u četrnaestom zavoju. Taj incident promovirao je Lecuonu na drugo, a Oliveiru na treće mjesto, koje je Portugalac sigurno zadržao do kraja.