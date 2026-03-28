Sportski vikend za pamćenje: Evo kada i gdje gledati najzanimljivije događaje

Pred nama je vikend koji neće ostaviti ravnodušnim ni one najizbirljivije sportske fanove. Raspored je krcat vrhunskim događajima od glamuroznog tenisa na Floridi, preko adrenalinske Formule 1 u Japanu, pa sve do važnih utakmica na domaćim travnjacima.

Za završetak vikenda odlazimo u Miami, gdje nas u nedjelju čeka veliko finale ATP Masters 1000 turnira. U borbi za titulu susreću se Jannik Sinner i Jiří Lehečka.

Sinner, drugi tenisač svijeta, igra u formi života. Nakon osvajanja Indian Wellsa, sada ima priliku kompletirati tzv. “Sunshine Double”, pothvat koji je posljednji uspio Rogeru Federeru još 2017. godine. Talijan u finale ulazi s nizom od 11 uzastopnih pobjeda, a u polufinalu je rutinski riješio Alexandera Zvereva.

Na drugoj strani mreže stoji najveće iznenađenje turnira Lehečka. Čeh igra turnir karijere i do finala je stigao bez izgubljenog servisa, što je gotovo nevjerojatan podatak. U polufinalu je uvjerljivo nadigrao Arthura Filsa, ali sada ga čeka najteži mogući test. Sinner protiv njega vodi 3-0 u međusobnim dvobojima, bez izgubljenog seta.

Finale je na rasporedu u nedjelju navečer u terminu koji će se naknadno znati.

Kvalifikacije su na rasporedu u subotu u 8:00 sati ujutro po našem vremenu, dok utrka za Veliku nagradu Japana starta u nedjelju u 7:00 sati. Prijenos je osiguran na programu RTL-a i platforme VOYO.

Domaći teren, velika borba: Mladi Vatreni i Prva NL

Dok svjetska elita lovi titule, ništa manje napeto neće biti ni kod kuće. Hrvatska U-19 reprezentacija ulazi u odlučujući dvoboj kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Nakon susreta s Njemačkom i Rumunjskom, sada ih čeka Norveška.

Utakmica se igra u subotu u 12:00, Pobjeda bi ih mogla odvesti na korak do plasmana na završni turnir, a utakmicu će prenositi MAXSport.

Natjecanje u drugom rangu hrvatskog nogometa, SuperSport Prvoj NL, se ne odmara puno. U subotu su na rasporedu dva susreta: od 15:00 sati u Lučkom se sastaju Jarun i Sesvete, dok će sat vremena kasnije Croatia iz Zmijavaca ugostiti Karlovac 1919. Nedjeljni program donosi dvoboj Orijenta i Rudeša na Krimeji, s početkom u 16:30 sati. Sve utakmice bit će dostupne na kanalima MAXSporta. Borba za bodove ulazi u sve napetiju fazu, a svaki kiks mogao bi skupo koštati.

Za ljubitelje motociklizma, vikend donosi i utrke Svjetskog Superbike prvenstva u portugalskom Portimãu. Najbolji svjetski motociklisti natječu se na stazi u Portugalu. U subotu su na rasporedu Superpole u 12:00 i prva utrka u 15:00 sati. Nedjelja donosi Superpole utrku u 12:00 te drugu glavnu utrku u 15:15 sati. Za sve ljubitelje motociklizma u Hrvatskoj, glavna adresa za praćenje Svjetskog Superbike prvenstva je platforma Voyo.

